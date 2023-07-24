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影／BMW台中路口攔腰撞 閃燈路口今年已傳6起車禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區梅豐街、國強街在22日發生一起車禍，一輛BMW五系列的轎車被另輛轎車攔腰撞上，還差點衝撞到路旁民宅，造成駕駛、乘客多人受傷，經查現場為無號誌路口，今年已發生6起車禍，警方提醒，行經閃燈誌路口時，需依燈號減速、停、讓，以免釀成事故。

第二警分局交通分隊在前天中午獲報，北區梅豐街、國強街發生車禍，經查，當時張姓女子（38歲）駕駛Hyundai轎車，沿梅豐街往進化路方向行駛，而張姓男子（30歲）則是駕駛BMW五系列的轎車，沿國強街往天祥街方向行駛，該路口為閃燈路口，張女行向是閃紅燈、張男行向則為閃黃燈。

警方判斷，雙方行經該路口時，疑未依規定停車、減速，BMW轎車被Hyundai轎車攔腰撞上，雙方車輛的車頭、車身都有受損，雙方駕駛、乘客都有受傷，都被送往中國醫藥大學附設醫院治療，就醫後無生命危險，雙方經酒測後，都無酒精濃度，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。

第二警分局調查，該路口在今年間已發生6起交通事故，提醒民眾在行經閃燈路口時，若行向為閃光紅燈，則是「停車再開」，車輛應減速接近，先在交岔路口前停止，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行；若行向是閃光黃燈，則是「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。

台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區梅豐街、國強街在前天發生一起車禍，一輛BMW被攔腰撞上，造成數人受傷。記者陳宏睿／翻攝

車禍 BMW

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