影／BMW台中路口攔腰撞 閃燈路口今年已傳6起車禍
台中市北區梅豐街、國強街在22日發生一起車禍，一輛BMW五系列的轎車被另輛轎車攔腰撞上，還差點衝撞到路旁民宅，造成駕駛、乘客多人受傷，經查現場為無號誌路口，今年已發生6起車禍，警方提醒，行經閃燈誌路口時，需依燈號減速、停、讓，以免釀成事故。
第二警分局交通分隊在前天中午獲報，北區梅豐街、國強街發生車禍，經查，當時張姓女子（38歲）駕駛Hyundai轎車，沿梅豐街往進化路方向行駛，而張姓男子（30歲）則是駕駛BMW五系列的轎車，沿國強街往天祥街方向行駛，該路口為閃燈路口，張女行向是閃紅燈、張男行向則為閃黃燈。
警方判斷，雙方行經該路口時，疑未依規定停車、減速，BMW轎車被Hyundai轎車攔腰撞上，雙方車輛的車頭、車身都有受損，雙方駕駛、乘客都有受傷，都被送往中國醫藥大學附設醫院治療，就醫後無生命危險，雙方經酒測後，都無酒精濃度，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。
第二警分局調查，該路口在今年間已發生6起交通事故，提醒民眾在行經閃燈路口時，若行向為閃光紅燈，則是「停車再開」，車輛應減速接近，先在交岔路口前停止，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行；若行向是閃光黃燈，則是「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言