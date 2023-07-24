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身障女學生丟失背包 學校保全撿到竟花光包裡1萬元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹高工一名廖姓保全人員，去年11月在學校警衛室內發現賴姓身障女學生遺失的背包，竟將背包據為己有，還花光背包內的1萬元現金。賴女發現背包不見，返回學校也遍尋不著，報警調閱監視器才發現竟是學校保全拿走。新竹地院依侵占離本人持有物罪，處廖男罰金8千元，如易服勞役8日，並追徵未扣案之犯罪所得。

判決書指出，去年11月18日傍晚5時16分許，一名身心障礙賴姓女學生不慎在學校警衛室丟失內放有1萬元現金以及鑰匙、悠遊卡、金融卡、身分證、健保卡、身心障礙證明及學生證的背包，廖男身為新竹高工保全人員，竟未依校內規定辦理遺失物招領，反將背包據為己有，並將其內現金花用殆盡。

賴女因遺失背包心急如焚，回想起將背包放在警衛室中，但返回尋找卻未果，最後報警才發現是廖姓保全取走背包。廖男一開始還不承認取走背包，直到監視影像曝光才坦承。

法官認為，廖男犯後一度否認犯行，經檢察官提示案發監視器影像後才坦認，雖然廖男與女學生達成和解，但卻未遵期履行和解協議，最後依侵占離本人持有物罪，處廖男罰金8千元，易服勞役8日，並追徵未扣案之犯罪所得。

新竹高工一名廖姓保全人員，去年11月在學校警衛室內發現身障賴姓女學生遺失的背包，竟將背包據為己有，還花光背包內的1萬元現金。示意圖／Pexels
新竹高工一名廖姓保全人員，去年11月在學校警衛室內發現身障賴姓女學生遺失的背包，竟將背包據為己有，還花光背包內的1萬元現金。示意圖／Pexels

保全 新竹 侵占

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