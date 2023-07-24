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轎車違停妨礙救護車公務 警方將依法開罰

中央社／ 宜蘭縣24日電

宜蘭縣消防局羅東分隊停車場前方路邊日前發生轎車違停，妨礙救護車公務，網友批轎車駕駛缺德。警方今天表示，除依法處置，並將加強取締違停車輛。

網友在7月15日於社群臉書Facebook「宜蘭爆料公社」發布影片，畫面顯示違停地點在消防局羅東分隊停車場對面，且距離羅東警分局僅一路之隔，事發當時，救護車想要開出停車場，但對面一輛轎車違停在劃有紅線的路邊，由於路面寬度不大，已鳴警笛的救護車無法左轉，當下不見轎車駕駛人移車。救護車經連續倒車前進數次後，才勉強左轉出外救護。

網友們認為，「這個地方這樣臨停，延誤就醫不是那麼好玩」「可違規成這樣？這麼大聲還不出來移車？」「沒水準」「有夠缺德」。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，在消防車出入口5公尺內臨時停車，處新台幣300元至600元罰鍰，若發現消防車、救護車、警備車的警號不立即避讓者，處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

警方指出，待後續進一步檢視畫面後，將依法處置，呼籲民眾聽到消防、救護警號，應及時避讓，以免影響救災。

救護車 違停

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