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球棒隊出沒？桃園男等紅燈撂球棒恫嚇 後車嚇到爆粗口

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園八德一名男子遇行車糾紛，當街持球棒下車恫嚇。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德一名男子遇行車糾紛，當街持球棒下車恫嚇。記者周嘉茹／翻攝
球棒隊出沒？桃園八德昨晚發生一起行車糾紛，2輛互不認識的小客車疑似在路上鬧不愉快，在停等紅燈時其中一輛小客車駕駛突然從車上拿出球棒，下車走到隔壁威脅對方下車，驚險畫面全被後方車輛拍下，引發網路討論。

當時一輛紅色小客車和銀色小客車發生行車糾紛，2車行駛到和強、和平路口停等紅燈時，紅車駕駛突然從車內掏出球棒，凶神惡煞走向右手邊銀車，當下銀車駕駛僅把車窗搖下一點縫，紅車駕駛不斷以手比劃要求對方下車，場面相當緊張。

隨後紅車駕駛等不到對方下車，眼見快要綠燈只好悻悻然走回車上，還好沒有再引爆更大衝突，但全程皆被後方等紅燈的其他用路人拍下，嚇到頻頻爆粗口。

對此八德分局大安派出所副所長張瑋庭表示，網路流傳的影片為昨晚八德區和強、和平路口發生的行車糾紛，目前未接獲民眾報案，警方將調閱相關資料，通知雙方當事人到場說明後依法偵辦。

持球棒男子不斷要求對方下車理論。記者周嘉茹／翻攝
持球棒男子不斷要求對方下車理論。記者周嘉茹／翻攝

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