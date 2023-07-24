連續搶救民眾生命 新竹市女警成警界佳話

警員許淨雯積極在上千個車位中尋找車輛，及時發現該女並通報送醫，成功阻止憾事。圖／警方提供 新竹市警察局第一分局南寮派出所上周四接獲民眾報案，新竹漁港停車場有一名女子服藥坐在車上疑似想不開，警方獲報趕抵，發現該女已倒在車內意識不清，警員許淨雯積極在上千個車位中尋找車輛，及時發現該女並通報送醫，成功阻止憾事；許淨雯今年6月也與南寮所長於海邊奮勇救人，連續奮勇搶救民眾生命成為警界佳話。

警方指出，7月20日下午接獲民眾報案，在新竹漁港停車場內有一名女子服藥坐在車上。副所長鄭榮華、警員許淨雯、林哲安立即趕赴現場，抵達漁港後員警許淨雯在天氣炎熱情況下，積極在約1500個車位中尋找車輛，並於偏僻的角落停車位發現該部車輛。

警方指出，發現車輛時該名女子已倒在車內意識不清，情況危急，許淨雯為搶救生命，趕緊先將車門打開、通風，並迅速通報消防隊將女子送往醫院救治，經確認該女身分，立即通知家屬到院照護該，家屬對警方在第一時間搶救家人阻止憾事發生，表示無比感激。

警方說，今年6月南寮所也接獲報案，指新竹漁港海岸邊有女子手上拿藥坐在該處疑要尋短，所長江博凱、警員許淨雯、陳宗毅獲報後前往現場，抵達漁港後發現輕生女子已跳進海裡，身體半身已泡在海面上，三人立刻合作將女子搶救上岸，保住其性命。許淨雯連兩次與同事奮勇救人，受地方人士一致好評，也成為警界佳話。

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