這個路口8天2起強碰車禍 苗警：疑未注意遵守號誌肇事

苗栗縣公館鄉大東路、忠孝路口，7月13日、21日分別發生小貨車、轎車，及機車、大貨車在路中間相撞事故，住家監視器錄下過程PO網，車禍發生時巨大煞車聲、碰撞聲及喇叭聲，網友都直呼恐怖。

警方調查，陳姓男子（82歲）13日下午4點多駕駛小貨車，沿大東路東往西直行疑似闖紅燈，與許姓男子（63歲）駕駛沿忠孝路北往南直行轎車在路口發生碰撞，陳、許都沒有受傷。

第二起事故發生於21日晚上10點多，黃姓女子（26歲）騎機車在忠孝路口閃紅燈，北往南直行，廖姓男子（39歲）駕駛大貨車沿大東路閃黃燈，西往東直行，發現黃女機車猛按喇叭，兩車仍然相墥，黃女手腳多處擦挫傷，送醫後無大礙。