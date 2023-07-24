暗夜聽見鏈鋸聲疑有山老鼠 保七警布線逮盜伐集團

警政署保安警察第七總隊第五大隊日前接獲林務局新竹林區管理處通報，新北市烏來山區一帶暗夜聽見鏈鋸聲響，並有可疑車輛夜間、清晨進出，疑有山老鼠竊取國有林木，共組警力進入烏來林班地清查，發現確有肖楠樹頭、段木等貴重木遭盜伐情形，旋即報請檢察官指揮偵辦。

警方指出，經查該盜伐集團分工細膩，分為盜伐組、車手組、把風組及收贓組，趁夜間連續多次狡詐變換車輛進入林班地竊取國有貴重木，再分別前往新北市的工藝品店銷贓牟利，朋分不法所得。警方長期布線、調閱沿途監視器畫面過濾可疑車輛，掌握集團犯案手法，並以車追人蒐證追查，循線追查出張嫌等10人涉嫌重大。

經向法院聲請搜索票獲准，會同新竹林管處人員及新北市警局新店分局兵分多路至收贓處所搜索查緝，拘提張姓等嫌犯到案釐清案情。另在2處收贓處所分別查扣28塊國有貴重肖楠木及鐵撬、三叉小鋤頭、鐵鎚、手鋸等犯罪工具，全案依違反組織犯罪防制條例、森林法、竊盜、贓物罪嫌移送檢方繼續偵辦。