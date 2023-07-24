高雄行人過馬路突伸無影腳險遭撞 警：已觸法將循線開罰

高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線，快走到對街時，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳又收回，幸未被騎士撞及或釀成騎士摔倒，影片被PO上社群，警方指該名男子行為觸犯道路交通管理處罰條例第78條，可罰500元，將循線找出當事人開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中只見一名男子於21日下午4點多，行走在高雄市新興區七賢二路和同愛街口的斑馬線上，男子快走到對街時，見朝他駛近的機車騎士，突然頑皮地伸出一隻腳，隨後又火速收回。

男子在斑馬線上的嬉鬧行為，所幸未被靠近他的機車騎士撞及，也未釀成騎士摔倒，男子隨後走到對街，消失無蹤。但在斑馬線上伸出無影腳的行為，被路過轎車行車記錄器拍下，PO上社群。

轄區新興警分局警方指出，警方未接獲報案紀錄，但該名行人行為已違反道路交通管理處罰條例第78條，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的規定，可處罰500元。