快訊

分科測驗／190卷未簽名、手繪「卡比」素描、加滷蛋遭扣分 違規一次看

無聊石家莊「突變」搖滾之城 網民諷：見證音樂史奇蹟

排球／日本男排擊敗義大利奪銅 46年來首度登世界大賽頒獎台

高雄行人過馬路突伸無影腳險遭撞 警：已觸法將循線開罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線，快走到對街時，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳又收回，幸未被騎士撞及或釀成騎士摔倒，影片被PO上社群，警方指該名男子行為觸犯道路交通管理處罰條例第78條，可罰500元，將循線找出當事人開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中只見一名男子於21日下午4點多，行走在高雄市新興區七賢二路和同愛街口的斑馬線上，男子快走到對街時，見朝他駛近的機車騎士，突然頑皮地伸出一隻腳，隨後又火速收回。

男子在斑馬線上的嬉鬧行為，所幸未被靠近他的機車騎士撞及，也未釀成騎士摔倒，男子隨後走到對街，消失無蹤。但在斑馬線上伸出無影腳的行為，被路過轎車行車記錄器拍下，PO上社群。

轄區新興警分局警方指出，警方未接獲報案紀錄，但該名行人行為已違反道路交通管理處罰條例第78條，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的規定，可處罰500元。

警方表示，將循線找出當事人，通知到案說明，查證屬實，將予以開單告發。

高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線上，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳，男子走到對街裝沒事離開。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線上，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳，男子走到對街裝沒事離開。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線上，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線上，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

社群 機車騎士

延伸閱讀

杜蘇芮進逼 澎湖整合防災 南海之星延航高雄明起兩天停航

中年人鑽草叢與警躲貓貓 高雄警突擊工寮賭場查獲32人送辦

行人路權大遊行今高雄登場 斑馬線喪命女的丈夫喊話挺

影／又沒讓！北投女走斑馬線 遭左轉車撞上噴飛重摔倒地全身傷

相關新聞

女童整隻小腿卡進排水孔 父抱她撐傘擋炎陽待援

有名3歲女童和父親遊逛嘉義市打卡熱點檜意森活村，一不小心踩進排水溝排水孔，父親想幫女兒解困，不料卡得深緊，女童整隻右腳幾...

天使輪逾400貨櫃 颱風前趕打撈

帛琉籍「天使輪」貨櫃船廿一日凌晨在高雄港外海沉船，近六百個空貨櫃落海漂散，高雄港務分公司連日投入工作船打撈，至昨天下午三...

暗夜聽見鏈鋸聲疑有山老鼠 保七警布線逮盜伐集團

警政署保安警察第七總隊第五大隊日前接獲林務局新竹林區管理處通報，新北市烏來山區一帶暗夜聽見鏈鋸聲響，並有可疑車輛夜間、清...

高雄行人過馬路突伸無影腳險遭撞 警：已觸法將循線開罰

高雄市一名男子行走在新興區一處路口斑馬線，快走到對街時，突對駛近的機車騎士嬉鬧似的伸出無影腳又收回，幸未被騎士撞及或釀成...

新北泰山家具工廠大火 消防隊搶救中

新北市泰山區泰林路二段1間設在鐵皮廠房的家具工廠，今天上午10時許發生火警，消防隊獲報趕抵時已經全面燃燒，初步了解工廠內...

與家人口角負氣出走 警分局半年尋獲145名失蹤人口

家人離家未歸是親屬心中一大空缺，霧峰分局苦民所苦，特別舉辦協尋達人競賽，今透過聯合勤教公開表揚及頒發獎勵金，鼓勵員警面對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦