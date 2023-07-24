警分局半年尋獲145名失蹤人口 是這原因造成負氣出走

家人離家未歸是親屬心中一大空缺，霧峰分局苦民所苦，特別舉辦協尋達人競賽，今透過聯合勤教公開表揚及頒發獎勵金，鼓勵員警面對失蹤協尋案件皆能積極協尋，協助離家民眾盡早返家團圓。但警分局長陳祥麟也呼籲，家庭間溝通以及情緒管理是需要關注的議題。

霧峰分局統計，今年上半年共尋獲145名失蹤人口，其中尋獲未滿18歲之未成年人36人，智能障礙、精神疾病走失長者亦有11人之多，緊急協尋尋獲案件更多達50人。協助民眾找回失蹤的家人，讓家屬焦急等待的心情能獲得平復。

當選分局查尋失蹤人口績優員警成功所陳子健今年過年期間接獲報案，稱媽媽與父親吵架後稱要輕生騎車離家無法聯繫，經他用心比對行車軌跡及監視器畫面，最終在市區店家尋獲失蹤人，家屬對於警方受理後積極協尋態度給予高度肯定，感謝員警的熱心積極及關懷。陳子健說，當天雖然天氣十分寒冷，但內心卻是暖呼呼的。

另位績優員警內新派出所女警凃佳伶5月間接獲民眾報案，稱其哥哥留下輕生字條離家未歸無法聯繫，經堅持不懈地調閱監視器掌握失蹤人穿著特徵和行蹤、拼湊行走軌跡，終於在公園內尋獲失蹤人。

霧峰警分局長陳祥麟說，隨著社會結構變遷及人口流動率頻繁，導致失蹤人口發生數居高不下，失蹤人與家人發生口角糾紛後留下輕生訊息負氣離家，造成家人擔憂不已報請警方協助，警方雖透過科技系統可追蹤定位失蹤人可能去向，但家庭間溝通以及情緒管理是需要關注的議題。