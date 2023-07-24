聽新聞
test
0:00 / 0:00
中年人鑽草叢與警躲貓貓 高雄警突擊工寮賭場查獲32人送辦
高雄燕巢山區前天大中午，一群民眾躲在某工寮中擲骰子、玩牌九拚輸贏，一聽到有警方人馬過來，趕緊包包拿起就往外衝，大熱天躲在大樹下、草叢中、工寮廁所，殊不知警方早已有所準備，一舉將46歲蔡姓賭場主持人等32人依賭博罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。
岡山分局日前接獲線報，7月22日中午12時許，督察組率員持搜索票前往位在燕巢區尖山巷路上的工寮，當天正午高溫30度以上，這個隱身山區的職業賭場前，卻擠滿十幾輛轎車，讓警方一看就知道找對地方，隨即下車突擊。
「睏中午喔！」警員對著躺在大樹下裝睡的女子喊著「起來！」，另一邊警員跨越欄杆衝入草場對著躲在草叢堆的民眾喊著「早就看到你了！」彷彿成了中年人的躲貓貓遊戲，還有賭客躲在工寮廁所，全被警員一一找出來查驗身分。
警方表示，蔡男為躲避警方查緝，利用外觀上易於掩人耳目的工寮，提供賭客們聚賭牟取暴利，而賭客們絲毫不懼炎炎高溫，高達30多度的中午時分，大老遠來到山區聚賭，全被警方逮個正著，警共查扣紙質天九牌、骰子、賭資2萬6400元及抽頭金1萬1000元等物，一行32人全被警方移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言