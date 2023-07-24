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女童整隻小腿卡進排水孔 父抱她撐傘擋炎陽待援

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

女童的父親撐著洋傘安撫女兒等待救援，旁邊的姊姊也蹲在一旁關心。記者李宗祐／翻攝
女童的父親撐著洋傘安撫女兒等待救援，旁邊的姊姊也蹲在一旁關心。記者李宗祐／翻攝
有名3歲女童和父親遊逛嘉義市打卡熱點檜意森活村，一不小心踩進排水溝排水孔，父親想幫女兒解困，不料卡得深緊，女童整隻右腳幾乎陷入孔洞，急忙撥打119，抱著女兒撐著洋傘擋炎陽等待救援；消防員到場後先利用小長條棍伸進孔洞將鞋子脫除，順利將小腿拉出脫困，圍觀民眾無不熱烈歡呼，檢視女童傷勢只有輕微擦挫傷，家屬感謝後自行就醫。

嘉義市消防局22日下午2時16分接獲民眾報案，檜意森活村內叢林館附近有幼童受困案件，小隊長張新德、隊員許建中、潘品宏、郭璇霖等人趕赴救援。

現場有名年約3歲女童右腳卡在排水溝的排水孔內，父親用跪姿撐傘將女兒抱在懷中，女童的父親告知消防員，因為女兒整支右腳連同大腿被排水孔卡住，無法坐立在地面上待救，他著急地將受驚嚇的女兒抱在懷中待援。圍觀民眾看到女童小腿竟意外陷落孔洞感到不捨，也幫忙安撫女童情緒。

消防員評估，女童意識清醒、腿部血液循環正常，因排水孔大小與女童腿部緊密，排除用重機具破壞方式，思考著如何在不傷害女童的方式下，協助脫困。

了解女童還穿著童鞋，消防員推測可能遭童鞋阻礙救援，於是先利用小長條棍設法將鞋子脫除讓女童腳踝能夠轉動，並在父親安撫女童放鬆緊張情緒，順利協助脫困，現場圍觀民眾無不熱烈歡呼，救護人員清洗傷口、確認腿部只有輕微擦傷，家屬感謝消防員的救助，自行到醫院診療，後續交由警方調查中。

檜意森活村管理機關林鐵及文資處人員也在現場關切協助，事後將全面檢討園區的排水孔，避免類似意外事件再發生。

排水孔大小與女童腿部緊密。記者李宗祐／翻攝
排水孔大小與女童腿部緊密。記者李宗祐／翻攝
消防員利用小條狀物將童鞋脫除，再協助女童從孔洞脫困。記者李宗祐／翻攝
消防員利用小條狀物將童鞋脫除，再協助女童從孔洞脫困。記者李宗祐／翻攝

消防員 排水溝

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