男子獨攀鳶嘴山遇大雨走捷徑 受困稜線求援獲救
颱風接近中，林姓男子昨天獨攀台中和平鳶嘴山遇大雨和起霧迷路，受困稜線求援，警方與林管處等搜救人員上山救援，搜救人員請他留在原地時，林男一度離開受困點，讓搜救行動受阻，幸好昨晚順利救下山。
台中市和平警分局雪山派出所副所長林晉祿昨天下午4點接獲報案，林姓男子獨自攀登鳶嘴山，返程時欲走捷徑，因下大雨又起霧，又不熟悉地形，受困稜線進退兩難，員警立即聯繫消防隊及林務局東勢林管處人員前來合力搜尋。
員警取得林男電話定位後，查出他受困地點在雪山路27K上方2公里處附近，員警打電話與林男聯繫確認受困位置後，請他在該處等待救援，不料林男又離開尋找下山的路，一度造成搜救困難。
和平消防分隊及東勢林管處人員抵達，確認林男位置後開始搜尋，員警與搜救人員於晚上7時30分合力尋獲林男並安全護送下山。
林男表示，他喜歡爬山，有登山經驗，昨天早上從台中市區搭公車，中午12點許抵達登山口開始攀登，回程時，因曾聽山友說過另有捷徑可從鳶嘴山支線下山，但不熟悉地形又下大雨、起濃霧而迷路受困，感謝員警及搜救人員即時救援脫困。
和平警分局提醒，到山區遊遊、登山的民眾愈來愈多，但高山不比一般淺山步道平順好走，且山區氣候多變化，迷途、受傷的求救案件也較多，登山前請衡量身體狀況，做好行程規劃並攜帶齊全的裝備結伴同行，如屬高山應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以免發生危險。
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