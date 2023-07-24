婦人購物突三高發作昏倒 警察消防救援

台中市神岡區一家賣場內，婦人突然昏倒，警察和救護員到場救援。圖／警方提供

一名婦人日前到台中市神岡區賣場購物時，突然身體不適昏倒，店員報案，經救護人員現場初步檢測發現婦人血壓、血糖都超標，進一步詢問才知她有多年的三高病史，疑因症狀發作致昏倒，為免有健康安全疑慮，婦人在警、消的陪同下，到醫院診治。

豐原警分局神岡分駐所警員吳明揚、譚士瑋7月20日晚上7點接獲賣場店員報案，店內有民眾不明原因昏倒需要協助。員警到場查看，見60歲廖姓婦人臉色慘白，渾身冷汗直流很難受，廖婦表示只突感頭暈目眩站不穩並無大礙，警方為安全起見，仍立即通知119救護人員到場。

經救護人員現場檢測，廖婦血壓值超標，血糖值也居高不下，進一步追問，廖婦才坦承自己有多年的三高病史，購物時突然發作，體力不支。