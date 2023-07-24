阿嬤下雨天竟穿著警察雨衣？ 原來背後有洋蔥

台南市警二分局長樂派出所警員李昀樵（左），見86歲李老太太（中）被大雨淋濕，立即將自己的雨衣脫下讓老婦人穿上，載回派出所後，並將迷途老婦人安全送回家。記者黃宣翰／翻攝

86歲李老太太昨天中午從台南市住處外出後走失，傍晚被雷陣雨淋濕，晚間在中西區和善街徘徊，巡邏警員李昀樵見她在路旁瑟瑟發抖，立即將自己的雨衣脫下讓老婦人穿上，載回派出所後，並將迷途老婦人安全送回家。

老太太家屬相當感激，不斷向李昀樵致謝，稱讚他是人民保姆，願意將自己的雨衣供老婦保暖，寧願自己淋雨，也不願民眾受寒。

台南市警二分局長樂派出所警員李昀樵、林詠虹，昨晚上8點多巡邏途中，行經和善街，發現一名老婦人步履蹣跚、表情茫然，獨自一人徘徊在路上。

警員見外頭下著毛毛細雨，且老婦人衣著單薄，恐老婦身體不適，立即上前關心，李昀樵並將自己雨衣讓她穿上。眼見老婦人臉色疲累，無法回答員警關心語句，為避免發生意外，馬上將她帶返派出所。

老婦人至所稍作休息後，詢問老婦的住處及年籍資料，但老婦每每言不及義、答非所問。林詠虹、李昀樵極富耐心地一邊安撫老婦情緒，一邊引導老婦回答問題，經過鍥而不捨地拼湊各方資訊，終於查出是住在中西區86歲的李姓老婦人，並順利護送安全返家。

警方說，在逐步邁入高齡化的社會裡，老人迷途情況日益增多，家屬應多加留心，避免讓其獨自出門，並建議可申請「愛心手鍊」，亦可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，倘若不慎走失，尋獲時才可藉由這些資訊即時聯繫到家屬。