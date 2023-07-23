冷氣工人卸貨被女子開車猛撞昏迷 通緝犯身分意外曝光

黃姓男子今天出門工作幫客戶安裝冷氣機，在路旁要從貨車上卸貨時，被蘇姓女子開車撞成重傷。警方調查車禍發生經過時，意外查出黃男因涉嫌詐欺案被檢方通緝，將待他清醒後製作車禍筆錄，並解送歸案。

40多歲黃男今天和1名男同事駕駛貨車，載送冷氣機前往基隆市暖暖區過港路買主住家裝機。兩人將貨車停靠在過港路邊後，下車搬運空調設備和配件，30多歲蘇姓女子開車沿過港路八堵往暖暖方向行駛時，疑未注意車前狀況，撞上站在小貨車左側卸貨的2名工人。

黃姓男子因被蘇女的轎車猛烈撞擊，一度夾在轎車和貨車車身之間，倒地不起。消防局獲報派遣人車前往救援。救護人員到場時，發現黃男頭部出血，已沒有意識。另1名男子手、腳擦、挫傷，傷勢較不嚴重。黃男經救護車送醫急救，插管後送入加護病房搶救中。