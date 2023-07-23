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私校退場掀教師逃難潮 離職拚教甄卻得付巨額賠償金

冷氣工人卸貨被女子開車猛撞昏迷 通緝犯身分意外曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子今天出門工作幫客戶安裝冷氣機，在路旁要從貨車上卸貨時，被蘇姓女子開車撞成重傷。警方調查車禍發生經過時，意外查出黃男因涉嫌詐欺案被檢方通緝，將待他清醒後製作車禍筆錄，並解送歸案。

40多歲黃男今天和1名男同事駕駛貨車，載送冷氣機前往基隆市暖暖區過港路買主住家裝機。兩人將貨車停靠在過港路邊後，下車搬運空調設備和配件，30多歲蘇姓女子開車沿過港路八堵往暖暖方向行駛時，疑未注意車前狀況，撞上站在小貨車左側卸貨的2名工人。

黃姓男子因被蘇女的轎車猛烈撞擊，一度夾在轎車和貨車車身之間，倒地不起。消防局獲報派遣人車前往救援。救護人員到場時，發現黃男頭部出血，已沒有意識。另1名男子手、腳擦、挫傷，傷勢較不嚴重。黃男經救護車送醫急救，插管後送入加護病房搶救中。

警方對蘇女實施酒測數值為0，帶回警局偵詢。員警在查詢黃姓男子身分時，發現他因涉及詐欺案，台北地檢署檢察官傳喚未到案，發布通緝。黃男傷勢嚴重，無法製作筆錄，警方派員戒護治療，等待傷勢好轉再詢問，並解送北檢歸案。

蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，警方查出傷勢嚴重的黃男因涉詐欺案被檢方通緝。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，警方查出傷勢嚴重的黃男因涉詐欺案被檢方通緝。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，警方查出傷勢嚴重的黃男因涉詐欺案被檢方通緝。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，警方查出傷勢嚴重的黃男因涉詐欺案被檢方通緝。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，警方查出傷勢嚴重的黃男因涉詐欺案被檢方通緝。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，警方查出傷勢嚴重的黃男因涉詐欺案被檢方通緝。記者邱瑞杰／翻攝

冷氣 通緝 詐欺

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