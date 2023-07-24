騎士撞電桿喪命 車道設計引話題

台東市中華四路600巷路口，日前發生自撞電線桿死亡車禍，電桿下雜草叢生，路面隱約可見白色邊緣線。記者徐白櫻／攝影 台東縣台東市中華四路日前發生自撞電線桿車禍，機車騎士送醫不治，外界質疑車道不該有電線桿，主管機關失職，恐負國賠責任。縣警局交通隊指出，電線桿在道路邊緣白線外，非車道範圍，也建議馬路最好勿豎立電線桿，不過線路地下化預算龐大，短時間內恐無法全面下地。

台東市市區電線電纜下地後市容整齊，但非市區路段仍電桿林立、天際線雜亂。本月16日凌晨，中華四路600巷路口發生死亡車禍，男騎士撞擊電線桿後不幸身亡。

關注東台灣交通違規的臉書社團質疑，電桿不該出現在道路兩側護欄內，事故喪命騎士家屬若提出國賠聲請，道路主管機關責無旁貸。

台東市公所昨會同縣警局交通隊等單位會勘，針對電線桿位置，交通隊說明，該處道路畫設15公分寬白實線，所以左側是車道、右側是路緣，電桿位於白色實線外的路緣位置，不算在車道上。此外，初步研判當事人從對面車道逆向衝撞電線桿，非同向行駛，應無國賠爭議。

台東縣警局交通隊長劉正達表示，若路面無邊緣線，恐存在較大爭議，以道路交通安全角度來看，電桿或燈桿不宜占用道路，不過電線、電纜下地施工經費龐大，電桿短時間內全面退出道路不易，呼籲駕駛人避免喝酒或精神不濟上路。