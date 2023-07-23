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影／天使輪沉沒600只空櫃海漂 3天打撈147只憂颱風攪局
載有1349只20呎空貨櫃的帛琉籍貨櫃輪「天使輪」21日凌晨在高雄港一港口外錨區沉船，其中600多只空櫃落海南漂。今天港務公司持續打撈，至下午3時共撈起147只貨櫃，潛水人員也下潛至貨輪沈船處檢視油料外洩狀況，初步確定船體座底趨穩定，而船體右舷油櫃通氣口已封堵完成。
天使輪在20日船長宣布棄船時已請船員關閉油閥，但考量殘留船內500公噸硫燃油、輕柴油及潤滑油，在打撈過程船體恐破損造成油品外洩，港務公司今委派海事工程潛水人員下潛檢視天使輪狀態，並封堵船體右舷油櫃通氣口，明日再視海象狀況，下水檢視船體其餘部分有無油品洩漏。
此外，潛水人員也發現天使輪現呈右傾3度正坐底姿態，初步推測，船體座底已趨穩，港務公司已請海事工程公司著手籌畫船體打撈作業。
港務公司表示，今派28艘船隻前往打撈落海貨櫃，包含大型平台船3艘、起重船2艘及多艘拖船。從事發日起算截至今天下午3時，共打撈147只貨櫃。
港公司說，因海象變化影響空櫃漂流，目前多集中在屏東、林園、小琉球海域，已規畫該海域撈起的貨櫃就近在東港鹽埔漁港上岸，其餘貨櫃統一拖帶至港務公司調度大型平台船上，再集中回高雄櫃場放置。
颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局預估26日起將影響台灣，屆時恐以中、強颱穿越影響打撈進度，港公司表示，會掌握颱風最新動態，若海上颱風警報發布會在海況條件允許下，要求海事工程廠商在可控安全條件下儘量打撈。
至於航安方面，航港局與高雄港務分公司已發布航船布告及港灣通報，提醒往來港區船舶留意貨櫃漂流情況。若發現空櫃漂流應立即通報VTS塔台，港務公司每日也會與高雄港引水人辦事處依據空櫃漂流狀況進行動態管制船舶，盡可能在最低影響程度下維持船舶安全進出高雄港。
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