影／天使輪沉沒600只空櫃海漂 3天打撈147只憂颱風攪局

載有1349只20呎空貨櫃的帛琉籍貨櫃輪「天使輪」21日凌晨在高雄港一港口外錨區沉船，其中600多只空櫃落海南漂。今天港務公司持續打撈，至下午3時共撈起147只貨櫃，潛水人員也下潛至貨輪沈船處檢視油料外洩狀況，初步確定船體座底趨穩定，而船體右舷油櫃通氣口已封堵完成。

天使輪在20日船長宣布棄船時已請船員關閉油閥，但考量殘留船內500公噸硫燃油、輕柴油及潤滑油，在打撈過程船體恐破損造成油品外洩，港務公司今委派海事工程潛水人員下潛檢視天使輪狀態，並封堵船體右舷油櫃通氣口，明日再視海象狀況，下水檢視船體其餘部分有無油品洩漏。

此外，潛水人員也發現天使輪現呈右傾3度正坐底姿態，初步推測，船體座底已趨穩，港務公司已請海事工程公司著手籌畫船體打撈作業。

港務公司表示，今派28艘船隻前往打撈落海貨櫃，包含大型平台船3艘、起重船2艘及多艘拖船。從事發日起算截至今天下午3時，共打撈147只貨櫃。

港公司說，因海象變化影響空櫃漂流，目前多集中在屏東、林園、小琉球海域，已規畫該海域撈起的貨櫃就近在東港鹽埔漁港上岸，其餘貨櫃統一拖帶至港務公司調度大型平台船上，再集中回高雄櫃場放置。

颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局預估26日起將影響台灣，屆時恐以中、強颱穿越影響打撈進度，港公司表示，會掌握颱風最新動態，若海上颱風警報發布會在海況條件允許下，要求海事工程廠商在可控安全條件下儘量打撈。