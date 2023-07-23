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影／救護車出不去...轎車警局前違停擋道 網酸：可直接開單了吧？
宜蘭羅東消防分隊日前有輛救護車要開出去救人，偏偏被一輛違停紅線的轎車擋道，前進後退喬了好幾次，才勉強開了出去，整個過程被人拍下貼網，由於消防分隊的旁邊就是羅東警分局，網友留言大酸警方：「可直接開單了吧」、「羅東亂停不是一天造成的」。
這輛違停的紅車被人標註車號貼在宜蘭爆料公社臉書社群，影片中救護車正要左轉出勤務，出口雖是雙線道路，但路幅不寬，加上救護車的車身較長，如果路邊有車輛違停，救護車很難開出去，當天現場有人協助指揮交通，看來情況有點緊急，救護車前後倒退了幾次才把車開出去。
民眾錄影片貼上臉書，質疑「這個地方這樣臨停，延誤就醫真的不是那麼好玩的…羅東消防分隊門口，都不會擔心救災車輛出入嗎？」。
網友留言「這個要直接開單了吧，還在客氣什麼？」、「正港沒水準」、「駕駛技術是雞腿換的」、「警察局就在旁邊，還可以違規成這樣」、「警察局前面一整排的違停，都當做沒看到」、「羅東的亂停不是一天造成的」。
羅東警分局表示，依道路交通管理處罰條例第55條第1項規定，在消防車出入口臨時停車，處以300元至600元罰鍰；第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰並吊銷駕照，警方將加強取締管理。
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