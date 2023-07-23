見水位「只到小腿肚」 2女移工大豹溪戲水突暴漲受困

新北市三峽今天下午下午1時許下大雨，警消進行大豹溪水安巡查，發現2名女移工受困有木國小附近水岸，警消利用拋繩槍將繩索打到對岸，順利渡溪將2人安全救出。

新北市三峽區大豹溪23日因雨暴漲，警消救出2名受困女移工，並開出水域安全勸導單，勸導兩人必須到有人駐守的安全處戲水，以維護自身安全。圖／中央社

警消指出，三峽區今天下午1時30分起下起大雨，陳姓小隊長到大豹溪進行水安巡查，車子來到有木國小附近時，有路人招手攔車聲稱溪邊對岸有2女受困，無法過岸，陳員立即前往了解並聯絡其他水安隊員及三峽消防分隊前往確認與搶救。

據了解，一群移工早上到此處烤肉遊玩，看水位才到小腿處便並到溪裡戲水，沒想到突然水位漲起，一時擔心害怕，就近到對岸高處躲避，以免遭溪水沖走，結果2女受困對岸。

新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘表示，針對2名女移工開出水域安全勸導單，勸導此處為禁止水域。並提醒民眾到溪邊、河邊玩水時，如上游烏雲密佈或下雨時，要注意河水如果突然變得混濁，或是夾帶大量泥沙、垃圾、樹枝流下，很可能是上游洪水前兆，此時要盡速離開或到相對安全處。