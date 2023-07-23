家人起口角 台東50歲女子持瑞士刀刺傷哥哥與弟弟

台東市今天下午發生一起持刀傷人案，50歲吳姓女子與家人不和睦，今天下午在住家起口角，情緒失控下持瑞士刀刺傷哥哥與弟弟，家人報警制伏。警方表示，吳女遭強制就醫，兩名傷患身上有多處刀傷，意識清醒沒有生命危險。

下午近4點，台東市吳姓民宅通報糾紛，警方到場時，手持瑞士刀的吳姓女子（51歲）情緒激動，在場吳女的哥哥（51歲）及弟弟（42歲）受傷流血，救護車先將兩名傷患送醫，吳女情緒不穩、大吼大叫，隨後也被強制送醫。

現場遺留的瑞士小刀血跡斑斑。目擊者說，持刀傷人的吳姓女子平日獨居，情緒不是很穩定，昨晚似乎有聽見爭吵聲，今天下午家人返家後再次發生口角，弟弟傷勢比較嚴重。