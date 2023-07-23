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瓦斯洩漏？母女用泡茶桌煮東西起火 急推出屋外求援

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂，瓦斯洩漏造成「桌子起火」。兩人急忙把泡茶桌推到屋外，沒有延燒釀災。過程中都受到輕微燙傷，由消防人員送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點30分接獲報案，瑞芳區籠山路有戶民宅泡茶桌起火，有人受傷。消防局出動1中隊、4分隊共16車24人前往現場，利用滅火器將火勢撲滅，並對瓦斯桶灑水降溫，防範火勢復燃。

據了解，賴母今天利用有放置瓦斯爐的泡茶桌煮東西時，看到桌子竟竄出火舌，擔心引燃屋內物品，和女兒起將起火的泡茶桌推拉到屋外，並打119求援。母女2人都有輕微燙傷，由消防人員送往醫院包紮治療。

消防局第6大隊長羅億田表示，選購瓦斯爐具應有CNS國家標準合格標籤，並定期檢查及更換瓦斯管線，瓦斯管路也要符合CNS規定使用的「燃氣用橡膠軟管」，如使用未經檢驗合格或錯誤型號軟管，容易發生瓦斯漏氣現象。遇到瓦斯外洩切勿驚慌，應立即「關閉火源、保持通風、遠離疏散、通報119」，確保自身安全。

新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火，消防員滅火後灑水降溫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火，消防員滅火後灑水降溫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火，導致燙傷。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區賴姓母女今天在屋內使用泡茶桌時，疑因瓦斯桶的管線龜裂洩漏，造成整張桌子起火，導致燙傷。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 瓦斯外洩

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