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台南西港雨天競速逼車 駕駛路口怒持棍棒砸車嚇壞路人
台南市西港區本月傳出2輛轎車疑爆發行車糾紛，在路口停等紅綠燈時，其中一方駕駛下車持棍棒猛砸破對方車窗，激烈聲響嚇壞路人，警方獲報已調閱路口監視器，將傳喚雙方到案說明。
此案發生在20日下午約6點45分，地點在西港區台19線段，當時同向1輛白色休旅車及另輛深色休旅車，不明原因彼此高速相互超車互不退讓，結果經過南44線路口正好紅燈，先後停下車。
結果，穿著短褲深色休旅車男駕駛先是下車，接著走到副駕駛座拿出一支木棍，白色休旅車駕駛見不對勁一度欲駛離車子，結果遭對方連續猛砸車後窗等處，前後不到5秒約連續5下車窗已裂損；過程中還一度用力過猛，棍棒掉落地上撿拾後持續揮打；當時後方等停綠燈的用路人都被眼前這一幕嚇一大跳，事後有人將畫面分享到網路，地方議論紛紛。
警方說，檢視畫面當時正下雨天雨路滑，高速競速尤其危險，更不容許暴力手段解決，持續調閱路口監視器中，將傳喚兩造到案說明依法，偵辦到底。
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