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影／連續二件山難 空勤黑鷹直升機飛一趟救回二人
台中市和平雪山東峰有一名山友受傷，品田山一名山友摔落邊坡受傷也無法行走，空勤總隊今天派出黑鷹直升機，一趟飛行任務，分別救回2名傷者，再由救護車載到醫院治療。
台中市消防局表示，上午8點10分獲報，和平區三叉營地往新達山屋過池，有兩人單攻，其中一名黃姓女山友滑倒跌落約10公尺山坡。由梨山分隊小隊長柯弘琪率1車4人前往搶救。
上午9點50分，台中市消防局獲報，和平區雪東線5k雪山東峰山域事故，1名吳姓山友右腳扭傷腫脹、左腳挫傷。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，接獲勤指中心電話通知，上午10點52分到達福壽山搭載地方消防人員4人，抵達新達山屋後，4名消防人員下機先救援黃姓女山友；上午11點8分，在雪山東峰搭載腳挫傷的吳姓山友，飛機安全抵達台中清泉崗機場，將兩名傷者 送上救護車就醫。
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