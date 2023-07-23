影／連續二件山難 空勤黑鷹直升機飛一趟救回二人

台中市和平雪山東峰有一名山友受傷，品田山一名山友摔落邊坡受傷也無法行走，空勤總隊今天派出黑鷹直升機，一趟飛行任務，分別救回2名傷者，再由救護車載到醫院治療。

台中市消防局表示，上午8點10分獲報，和平區三叉營地往新達山屋過池，有兩人單攻，其中一名黃姓女山友滑倒跌落約10公尺山坡。由梨山分隊小隊長柯弘琪率1車4人前往搶救。

上午9點50分，台中市消防局獲報，和平區雪東線5k雪山東峰山域事故，1名吳姓山友右腳扭傷腫脹、左腳挫傷。