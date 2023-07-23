假冒張忠謀妻張淑芬招攬飆股投資 老婦1個月被騙380萬

詐騙集團假冒公眾人物招攬投資，近期有詐團以台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬名義，在臉書刊登飆股投資廣告，宣稱免費提供股票市場內部訊息，一名婦人赴銀行臨櫃匯款及提領現金面交，短短1個月被騙380萬元。

66歲李姓婦人在臉書看到「終生免費加入張淑芬飆股社團領取飆股」廣告，加入LINE依指示下載投資平台APP，赴銀行臨櫃匯款50萬元，又5度提領現金面交，1個月內共交付380萬元，後來要再臨櫃匯款被行員關懷提問，她撥打165反詐騙專線詢問才知受騙。

詐團假冒企業家、財經專家等公眾人物，上網招攬投資股票、期貨、外匯或虛擬貨幣，將被害人加入LINE投資群組，待被害人投入大筆資金，以各種理由收費且不出金。