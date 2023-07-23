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假冒張忠謀妻張淑芬招攬飆股投資 老婦1個月被騙380萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒公眾人物招攬投資，近期有詐團以台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬名義，在臉書刊登飆股投資廣告，宣稱免費提供股票市場內部訊息，一名婦人赴銀行臨櫃匯款及提領現金面交，短短1個月被騙380萬元。

66歲李姓婦人在臉書看到「終生免費加入張淑芬飆股社團領取飆股」廣告，加入LINE依指示下載投資平台APP，赴銀行臨櫃匯款50萬元，又5度提領現金面交，1個月內共交付380萬元，後來要再臨櫃匯款被行員關懷提問，她撥打165反詐騙專線詢問才知受騙。

詐團假冒企業家、財經專家等公眾人物，上網招攬投資股票、期貨、外匯或虛擬貨幣，將被害人加入LINE投資群組，待被害人投入大筆資金，以各種理由收費且不出金。

刑事局說，投資要慎選管道，若標榜高額獲利、穩賺不賠，詐騙風險高，應避免投資，多利用臉書粉絲專頁「165全民防騙」每周公布的涉詐LINE ID查證，有疑問撥打165諮詢。

詐騙集團假冒公眾人物招攬投資，刑事局提醒多利用臉書粉絲專頁「165全民防騙」查證。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公眾人物招攬投資，刑事局提醒多利用臉書粉絲專頁「165全民防騙」查證。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬，在臉書招攬飆股投資，宣稱免費提供股票市場內部訊息。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬，在臉書招攬飆股投資，宣稱免費提供股票市場內部訊息。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公眾人物招攬投資，刑事局提醒多利用臉書粉絲專頁「165全民防騙」查證。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公眾人物招攬投資，刑事局提醒多利用臉書粉絲專頁「165全民防騙」查證。圖／刑事局提供

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