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影／險被閻王收走！機車跨越雙黃線 遊覽車迎面來險對撞

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台14線埔霧公路是上合歡山的要道，車流量大，近期有民眾騎機車下山，連人帶車跨越雙黃線，差點撞上對向的遊覽車，最後是緊貼著遊覽車錯身而過，幸未釀事故，驚險過程被全程錄下PO網，引發熱議；警方表示，已違規將製單開罰。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，而從南投端往返該山區得行經台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路，每逢假日車流量大，入夏後的暑假更是遊客眾多，但山區道路蜿蜒，總有車輛過彎會吃至對向車道

近期就有民眾分享，19日上午9時許，他結束合歡山武嶺後下山，騎車到台14線66K鳥踏坑明隧道時，前方的機車騎士疑精神不濟恍神，過彎進入隧道後，連人帶車往左偏移，之後壓上雙黃線，將跨越對向車道，對面1輛遊覽車迎面而來。

遊覽車司機發現後急忙按喇叭示警，騎士回過神趕快將車頭向右側拉回，最後連人帶車在對向車道上，緊貼著遊覽車錯身而過，後方騎士看得是膽顫心驚，行車紀錄器也將驚險過程錄下並PO網引發熱議，直呼「太可怕」、「差點被閻王收了」。

南投縣警局交通隊表示，機車騎士明顯跨越雙黃線，已違反道交條例第45條規定，可處600元以上1200元以下罰鍰，將依法製單開罰；並呼籲，高山、平地溫差大，駕駛應適度休息再上路，勿疲勞駕駛，下坡按規定用低速檔，以策安全。

有民眾騎車行經台14線，拍下有機車跨越雙黃線險撞上對向的遊覽車，最後緊貼遊覽車身而過，幸未釀事故。圖／取自「記者爆料網」
有民眾騎車行經台14線，拍下有機車跨越雙黃線險撞上對向的遊覽車，最後緊貼遊覽車身而過，幸未釀事故。圖／取自「記者爆料網」
有民眾騎車行經台14線，拍下有機車跨越雙黃線險撞上對向的遊覽車，最後緊貼遊覽車身而過，幸未釀事故。圖／取自「記者爆料網」
有民眾騎車行經台14線，拍下有機車跨越雙黃線險撞上對向的遊覽車，最後緊貼遊覽車身而過，幸未釀事故。圖／取自「記者爆料網」

遊覽車 合歡山 車道

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