影／險被閻王收走！機車跨越雙黃線 遊覽車迎面來險對撞

台14線埔霧公路是上合歡山的要道，車流量大，近期有民眾騎機車下山，連人帶車跨越雙黃線，差點撞上對向的遊覽車，最後是緊貼著遊覽車錯身而過，幸未釀事故，驚險過程被全程錄下PO網，引發熱議；警方表示，已違規將製單開罰。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，而從南投端往返該山區得行經台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路，每逢假日車流量大，入夏後的暑假更是遊客眾多，但山區道路蜿蜒，總有車輛過彎會吃至對向車道。

近期就有民眾分享，19日上午9時許，他結束合歡山武嶺後下山，騎車到台14線66K鳥踏坑明隧道時，前方的機車騎士疑精神不濟恍神，過彎進入隧道後，連人帶車往左偏移，之後壓上雙黃線，將跨越對向車道，對面1輛遊覽車迎面而來。

遊覽車司機發現後急忙按喇叭示警，騎士回過神趕快將車頭向右側拉回，最後連人帶車在對向車道上，緊貼著遊覽車錯身而過，後方騎士看得是膽顫心驚，行車紀錄器也將驚險過程錄下並PO網引發熱議，直呼「太可怕」、「差點被閻王收了」。