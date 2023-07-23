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他鎖定三創商圈撬開機車坐墊 得手iPad、充電器...爽盜刷10萬元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

鄭姓男子有毒品、竊盜前科，日前鎖定人多熱鬧的三創商圈，用工具撬開機車坐墊，搜刮置物箱內財物後離去，兩周內頻繁犯案，共得手4次，有多位失主的錢包被偷，信用卡合計被盜刷逾10萬元。警方獲報，蒐證半個月內持拘票逮人，他坦承犯行，詢後被依竊盜等罪嫌送辦。

中正第一分局忠孝東路派出所日前陸續接獲民眾報案，有4名民眾稱「放在機車置物箱內的東西不翼而飛」，包括皮夾、iPad、充電器、遊戲光碟片等，民眾皮夾內的信用卡合計被盜刷逾10萬元，受害者有出社會人士，以及鄰近的北科大學生。

警方獲報積極偵辦，調閱監視器畫面發現鄭男（40歲）形跡可疑，他趁四下無人時，摸了不少台機車坐墊，且打開至置物箱快速拿東西後就離去，認定他罪嫌重大聲請拘票逮人。

警方獲報後半個月內，循線至鄭男住處埋伏逮人，當時他剛好出門要買東西吃，直接成為甕中鱉遭逮。他警詢時供稱因缺錢買毒，打零工「錢不夠」，才出此下策偷竊，被依竊盜、偽造文書等罪嫌移送法辦。

中正警第一分局呼籲，民眾貴重物品切勿放置在機車置物箱內，因機車坐墊與置物箱空隙大，宵小歹徒可輕易破壞置物箱鎖或扳開伸入竊取物品，警方也會針對商圈周遭持續加強巡查守望防竊，嚇阻宵小，維護轄區治安。

鄭姓男子因缺錢買毒，日前鎖定人多熱鬧的三創商圈，用工具撬開機車坐墊，搜刮置物箱內財物後離去；警方獲報持拘票逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子因缺錢買毒，日前鎖定人多熱鬧的三創商圈，用工具撬開機車坐墊，搜刮置物箱內財物後離去；警方獲報持拘票逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子因缺錢買毒，日前鎖定人多熱鬧的三創商圈，用工具撬開機車坐墊，搜刮置物箱內財物後離去；警方獲報持拘票逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子因缺錢買毒，日前鎖定人多熱鬧的三創商圈，用工具撬開機車坐墊，搜刮置物箱內財物後離去；警方獲報持拘票逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

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