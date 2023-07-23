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貨車停路邊 2名冷氣工人卸貨時被撞 1人昏迷插管急救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蘇姓女子今天近午駕駛租賃車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重，另1人輕傷。警方對蘇女實施酒測數值為0，事故原因由警方調查中。

兩名同姓黃的40多歲男子今天前往暖暖區為買主安裝冷氣機，他們將貨車停靠在過港路旁後，下車搬運空調設備和配件下車時，30多歲蘇姓女子開車沿過港路八堵往暖暖方向行駛時，疑未注意車前狀況，撞上站在小貨車左側卸貨的工人。

其中1名黃姓男子被蘇女的轎車猛烈撞擊，一度夾在轎車和貨車車身之間，救護人員獲報到場救援，發現黃男頭部出血，已沒有意識。另1名黃男手、腳擦、挫傷，傷勢較不嚴重。消防員用救護車將兩人送往醫院急救，傷勢較嚴重的黃男經插管後，送入加護病房搶救中。

蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝
蘇女今天駕車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 冷氣 消防員

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