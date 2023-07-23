貨車停路邊 2名冷氣工人卸貨時被撞 1人昏迷插管急救

蘇姓女子今天近午駕駛租賃車行經基隆市過港路時，撞上正從貨車卸下空調設備的2名工人，其中1人頭部受創，傷勢嚴重，另1人輕傷。警方對蘇女實施酒測數值為0，事故原因由警方調查中。

兩名同姓黃的40多歲男子今天前往暖暖區為買主安裝冷氣機，他們將貨車停靠在過港路旁後，下車搬運空調設備和配件下車時，30多歲蘇姓女子開車沿過港路八堵往暖暖方向行駛時，疑未注意車前狀況，撞上站在小貨車左側卸貨的工人。