高雄燒臘店員工昏倒無疼痛反應 同事奔隔鄰派出所求援
陳姓男子大熱天在高雄市三民區一家燒臘店工作，正中午時分，在廚房趕出菜，突然昏倒在地，嚇壞店內人，由於陳無疼痛反應，同事急奔緊鄰3公尺的鼎山派出所求救，警方警消合作下，以心肺復甦術和AED救治，隨後將陳男送醫，幸運撿回一命。
三民二警分局鼎山派出所巡佐謝朝裕、警員許丞悰，前天中午12時許擔服備勤勤務，當時隔壁燒臘店員工匆忙跑至警所求助，指有同事在店內昏倒，員警隨即奔赴燒臘店，並由值班員警打119救援。
警方進入店內，發現陳姓男子（39歲）昏倒在廚房地上，員工告知警方陳無疼痛反應，且呼吸相當不順，警方趨前查看、叫名字，陳均無反應；於是先和其他員工合力將陳男抬至廚房外。
救護人員趕抵後，警方和救護人員輪流對陳實施心肺復甦術，由救護員以AED「自動體外心臟電擊去顫器」的設備持續救治，隨後將陳送往高雄榮總治療。所幸陳男到院後，經院方救治下，已恢復呼吸心跳。
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