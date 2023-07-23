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華山手遊電競比賽出事！ 父不滿台上兒子被嗆打太爛...出拳毆打

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

手機遊戲「Garena Free Fire」昨天在台北市華山文創園區舉辦線下總決賽活動，孰料台下一名父親不滿台上比賽的兒子被後面的少年嗆「打那麼爛還敢來比賽」、「下台啦！」氣憤上前理論，一言不合演變成全武行、2打3鬥毆，整個過程都被民眾錄影並報警。警方趕抵，把動手5人帶回派出所偵詢，事後依法函送法辦。

據了解，一名44歲父親昨天在台下支持兒子的電競比賽，不滿比賽期間屢屢遭到後面一群少年嗆「打那麼爛還敢來比賽」、「趕快下來」、「下台啦」等語上前質問，氣憤出拳毆打，少年不堪被打也回擊，一瞬間演變成2打3戲碼。

警方昨天晚上6點多獲報，華山文創園區有鬥毆案趕抵，事發當下有現場工作人員制止，已無衝突情事，但雙方互告傷害，警方遂將涉案5人帶回派出所偵詢，詢後依妨害秩序、傷害罪嫌函送法辦。

中正一分局呼籲，民眾參加現場競賽活動，遇不同支持者應避免言語刺激，更不可任意以暴力脅迫他人，警方對任何危害秩序的行為均會全力偵辦，維護地區治安。

手機遊戲「Garena Free Fire」昨天在台北市華山文創園區舉辦線下總決賽活動，孰料因為台下支持者嗆聲，意外發生全武行。圖／擷取自社會事新聞影音
手機遊戲「Garena Free Fire」昨天在台北市華山文創園區舉辦線下總決賽活動，孰料因為台下支持者嗆聲，意外發生全武行。圖／擷取自社會事新聞影音

鬥毆 文創

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