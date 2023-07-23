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影／男子扶轎摔倒昏厥 警民合作急救助

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市中西區昨天約有300名信徒到東嶽殿進香，57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，跌倒摔落道路上昏厥，幸經在場員警及信眾一同救護，男子轉醒並送醫診療包紮無礙返家休息。

昨天下午2點40分東嶽殿前，來自佳里區宮廟正由信眾扶轎進行敬神儀節時，吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，為神轎猛力迴轉力道甩出，致跌落熱燙柏油道路上，且因後腦部位著地登時昏厥並血流如注。

在場維持交通秩序台南市警二分局民權所副所長、保民組巡佐蔡閩強發現上前救助，除先一同將吳從熱燙地面扶坐至椅子上，並檢視其傷勢立即通報聯繫救護車救援。

等候期間大家除再三呼叫男子姓名，為他寬衣消暑，吳也奇蹟般悠悠轉醒，甚至在救護車抵達時還拒絕就醫，但在好友勸說下才乖乖上車就醫接受檢查、包紮傷口，幸無大礙而返家休息。

台南市警二分局表示，中西區6.26平方公里行政區面積，計有大小廟宇多達216間，堪稱眾神之區。全年各地前來參香遶境活動絡繹不絕，尤以周六、周日最多，員警在假日期間在轄區路口擔服交通疏導及秩序維護。去年執行共計將近200場大小廟會活動勤務，與廟方共同來努力營造優質宮廟文化。

57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，跌倒摔落道路上昏厥，幸經在場警員及信眾一同救護，男子轉醒並送醫診療包紮無礙返家休息。記者黃宣翰／翻攝
57歲吳姓扶轎男子疑因腳步重心不穩，跌倒摔落道路上昏厥，幸經在場警員及信眾一同救護，男子轉醒並送醫診療包紮無礙返家休息。記者黃宣翰／翻攝

台南 救護車 神轎

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