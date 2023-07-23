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新莊物流公司凌晨火警 消防局提醒：室內消防栓只是初期救災

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，甚至不斷傳出小型爆炸聲響，幸好現場值班員工先用室內消防栓初步滅火，並引導消防隊找到起火點迅速撲滅火勢，沒有造成人員傷亡，虛驚一場。

消防局接獲報案後，共調派各式救災車26輛、消防人員65名趕赴救災，趕抵時現場瀰漫白煙，在物流公司員工引導下找到起火點，迅速布設水線搶救，只花5分鐘便將火勢熄滅，現場燃燒貨物、雜物約10平方公尺，無人受傷。

消防局第二大隊指出，這起火警沒有造成嚴重損失，主因及時發現，且現場員工先使用室內消防栓初步壓制火勢，因此沒有擴大延燒。

但還是要提醒民眾，室內消防栓主要功能是初期救災，使用之前應先看好撤退路線，再進入火場，如果火勢已經擴大，切記趕緊退到安全區域，千萬不可再冒險進入。

新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，消防隊趕抵時，現場瀰漫白煙。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，消防隊趕抵時，現場瀰漫白煙。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，幸好值班員工先用室內消防栓初步滅火，並引導消防隊找到起火點迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，幸好值班員工先用室內消防栓初步滅火，並引導消防隊找到起火點迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，現場不斷傳出小型爆炸聲響。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區思源路有1家物流公司，今天凌晨3時許發生火警，現場不斷傳出小型爆炸聲響。記者林昭彰／翻攝

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