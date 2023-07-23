孕婦突腹痛夫開車送醫遇塞車 警助開道護送
花蓮壽豐鄉蔡姓男子因懷孕妻子跌倒腹痛，著急地往市區開車送醫，卻遇上塞車，只好向吉安警分局南華派出所求救，所長王忠仁隨即開警車鳴警笛開道，20分鐘車程縮短10分鐘，及時讓孕婦平安送醫。
南華派出所長王忠仁21日傍晚在台9線執勤，26歲蔡姓男子開著自小貨車停在路旁求助，稱懷孕妻子在家中不慎跌倒，導致腹部劇痛，剛好手機沒電無法撥打119，只好自行開車前往醫院，途中遇到塞車，希望警方幫忙。
王忠仁看到貨車上的女子因腹部劇痛不斷抽搐，加上當時德興大草坪舉行豐年節活動，台9線與中央路北上車流暴增塞車，王忠仁當機立斷，上警車開啟警笛，讓蔡男駕駛自小貨車尾隨在後。
警車一路順利護送蔡男與妻子到花蓮慈濟醫院急診室就醫，原本要20分鐘的路程縮短至10分鐘就抵達，讓蔡男非常感謝警方緊急伸出援手，好在妻子已吃藥安胎返家休息。
吉安警分局呼籲，民眾若有緊急就醫情形，建議優先通知救護車救護，在第一時間有專業救護人員及救護器材，能給予較佳醫療協助，可避免傷勢與病情擴大變嚴重。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言