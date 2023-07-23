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孕婦突腹痛夫開車送醫遇塞車 警助開道護送

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮壽豐鄉蔡姓男子因懷孕妻子跌倒腹痛，著急地往市區開車送醫，卻遇上塞車，只好向吉安警分局南華派出所求救，所長王忠仁隨即開警車鳴警笛開道，20分鐘車程縮短10分鐘，及時讓孕婦平安送醫。

南華派出所長王忠仁21日傍晚在台9線執勤，26歲蔡姓男子開著自小貨車停在路旁求助，稱懷孕妻子在家中不慎跌倒，導致腹部劇痛，剛好手機沒電無法撥打119，只好自行開車前往醫院，途中遇到塞車，希望警方幫忙。

王忠仁看到貨車上的女子因腹部劇痛不斷抽搐，加上當時德興大草坪舉行豐年節活動，台9線與中央路北上車流暴增塞車，王忠仁當機立斷，上警車開啟警笛，讓蔡男駕駛自小貨車尾隨在後。

警車一路順利護送蔡男與妻子到花蓮慈濟醫院急診室就醫，原本要20分鐘的路程縮短至10分鐘就抵達，讓蔡男非常感謝警方緊急伸出援手，好在妻子已吃藥安胎返家休息。

吉安警分局呼籲，民眾若有緊急就醫情形，建議優先通知救護車救護，在第一時間有專業救護人員及救護器材，能給予較佳醫療協助，可避免傷勢與病情擴大變嚴重。

花蓮蔡姓男子稱懷孕妻子腹部劇痛，送醫途中卻碰上塞車，向警方求助，警立即鳴笛開道，順利護送就醫。圖／吉安警分局提供
花蓮蔡姓男子稱懷孕妻子腹部劇痛，送醫途中卻碰上塞車，向警方求助，警立即鳴笛開道，順利護送就醫。圖／吉安警分局提供

塞車 警車 花蓮

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