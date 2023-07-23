影／打賭躺路中？ 桃園男酒醉路中遭輾斃 賓士車肇逃

桃園市65歲葉姓男子上月28日晚間駕駛賓士轎車，行駛楊梅區中山南路587巷口附近馬路，不慎輾過路中的姚姓男子，葉男肇事逃逸，姚男傷重緊急送醫不治，警方今天上午表示，葉男肇事逃逸1 小時，警方調閱監視器查獲，訊後將他依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

53歲姚男在6月28日深夜，在楊梅區中山南路587巷口附近超商前，與友人兩人一起喝酒，姚男之後酒醉疑似打賭「敢不敢躺馬路」，並躺在路中，葉男時駕駛賓士轎車行經該處，不慎輾過馬路的姚男傷重，葉男肇事逃逸，姚男緊急送醫不治。

警方詢問與姚男一起喝酒的友人，「是否打賭躺馬路」？該友人否認、他供稱，兩人喝酒醉，姚男忽然起身跑到馬路躺下，他不知原因，還叫姚男趕快回來，卻已來不及。

警方表示，事故發生後，警方調閱監視器查出葉男涉嫌重大，循線聯繫葉男「撞死人逃逸」，葉男到案說明、供稱，當時晚上昏暗，他開車經過覺得壓到東西，但不知道撞到人，因此未停車查看。葉被依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送檢方偵辦。