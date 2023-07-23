三寶女駕駛車倒退嚕以為遭撞 下車理論警來才知理虧

張姓女子上月初駕車行經高雄鳳山區一處路口停等紅燈，車子突倒退撞上後方轎車，張以為後方車往前推撞，下車理論；警方到場，張才知是自己車倒退嚕

，撞上對方車；事後後方車將行車記錄器PO上網，網友酸「三寶永遠不知道自己哪裡錯了」。

臉書社團「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨貼出一則影片，影片中只見汽機車停在高雄一處路口，停在前方的一輛轎車突然往後退，撞上後方的轎車。

前方轎車長髮女車主下車理論，用手指著自己轎車車尾，對後方車主說「你撞到我的車，還不下車」。

車禍過程事後被後方車主PO上網，指「紅燈倒退嚕，叫人下來看」，引起網友熱議，網友狠酸該名女車主「三寶永遠不知道自己哪裡錯了，錯的都是別人」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「發明行車記錄器的人應該得諾貝爾獎」。

鳳山警分局表示，該起車禍事故發生在6月3日下午4時許，當時新甲派出所員警獲報，前往事故地點鳳山區三多一路與國泰路二段路口處理。

警方到場後，經查張姓女子（22歲）當時駕車沿三多一路西往東方向，行至國泰路二段停等紅燈時，車輛不知何原因，不慎倒退，致撞擊後方同樣停等紅燈由陳姓女子（22歲）所駕駛的轎車，造成雙方保險桿等處受損。