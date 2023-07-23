他疑不滿輸錢怒噴滅火器 意外曝光電子遊場涉賭博警要查

台南市北區一家電子遊藝場，今天清晨7點多有男子持滅火器進入遊藝場，叫場內計分小姐離開機台後，涉朝機台噴灑滅火器泡沫，事後康姓男子到派出所投案，自稱在遊藝場打玩電動玩具輸錢，憤而拿滅火器前往店家噴灑，店家雖不追究，警方仍依違反社會秩序維護法究辦。

另針對男子所述電子遊戲場有涉嫌賭博情事，台南市警五分局表示，將深入追查蒐證查緝。

網路有網友在社會事影音平台PO文，指出 台南市北區成功路一間「檯仔間」，男子一年前跟店家說不要再接待他， 結果一樣接待的，此男子輸到不爽 去噴滅火器。

事後，康姓男子（39歲）向附近派出所投案，自稱在電子遊藝場打玩電動玩具輸錢，憤而拿滅火器前往店家噴灑。