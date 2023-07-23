聽新聞
test
0:00 / 0:00
他疑不滿輸錢怒噴滅火器 意外曝光電子遊場涉賭博警要查
台南市北區一家電子遊藝場，今天清晨7點多有男子持滅火器進入遊藝場，叫場內計分小姐離開機台後，涉朝機台噴灑滅火器泡沫，事後康姓男子到派出所投案，自稱在遊藝場打玩電動玩具輸錢，憤而拿滅火器前往店家噴灑，店家雖不追究，警方仍依違反社會秩序維護法究辦。
另針對男子所述電子遊戲場有涉嫌賭博情事，台南市警五分局表示，將深入追查蒐證查緝。
網路有網友在社會事影音平台PO文，指出 台南市北區成功路一間「檯仔間」，男子一年前跟店家說不要再接待他， 結果一樣接待的，此男子輸到不爽 去噴滅火器。
事後，康姓男子（39歲）向附近派出所投案，自稱在電子遊藝場打玩電動玩具輸錢，憤而拿滅火器前往店家噴灑。
店家雖不追究此事，台南市警五分局依違反社會秩序維護法究辦。 另針對男子所述電子遊戲場有涉嫌賭博情事，警方將深入追查蒐證查緝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言