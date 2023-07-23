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高捷美麗島站帷幕玻璃遭擊破 材質特殊維修費暫難估算
昨晚近11時，高捷美麗島站出口玻璃帷幕傳出遭人以鋼珠彈射擊破裂，站方巡視發現報案。轄區警方成立專案小組在今晨0時40分逮獲嫌犯。初步了解，嫌犯疑因心情鬱悶精神不佳，遂持BB彈槍朝站外玻璃帷幕射擊。而高捷公司今表示，破損玻璃屬特殊材質，維修費用需待廠商報價現無法估計。
高捷公司表示，昨晚11時10分許，美麗島站站長進行站外巡檢發現，3號出入口帷幕玻璃出現破裂，懷疑遭人刻意損毀，隨即回報行控中心並報案。
轄區新興分局警方獲報趕往，經鑑識人員檢視發現2號及3號出入口，合計共有4片玻璃破裂，其中有一片玻璃有疑似鋼珠撞擊點，隨即成立專案小組追查，今晨0時40分在捷運站對面大樓9樓逮捕吳姓嫌犯，起獲1把BB彈長槍。
高捷公司上午表示，破損玻璃為雙層膠合安全玻璃，初步檢視外層破裂但內層完整，暫不影響旅客出入安全。但高捷公司仍會儘速更換，防止破損擴大影響安全。
至於維修費用，高捷表示美麗島站帷幕玻璃屬特殊材質，需搭施工架和吊車更換，因此費用暫時無法估計，要等廠商報價才能確定。
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