高捷美麗島站帷幕玻璃遭擊破 材質特殊維修費暫難估算

昨晚近11時，高捷美麗島站出口玻璃帷幕傳出遭人以鋼珠彈射擊破裂，站方巡視發現報案。轄區警方成立專案小組在今晨0時40分逮獲嫌犯。初步了解，嫌犯疑因心情鬱悶精神不佳，遂持BB彈槍朝站外玻璃帷幕射擊。而高捷公司今表示，破損玻璃屬特殊材質，維修費用需待廠商報價現無法估計。

高捷公司表示，昨晚11時10分許，美麗島站站長進行站外巡檢發現，3號出入口帷幕玻璃出現破裂，懷疑遭人刻意損毀，隨即回報行控中心並報案。

轄區新興分局警方獲報趕往，經鑑識人員檢視發現2號及3號出入口，合計共有4片玻璃破裂，其中有一片玻璃有疑似鋼珠撞擊點，隨即成立專案小組追查，今晨0時40分在捷運站對面大樓9樓逮捕吳姓嫌犯，起獲1把BB彈長槍。

高捷公司上午表示，破損玻璃為雙層膠合安全玻璃，初步檢視外層破裂但內層完整，暫不影響旅客出入安全。但高捷公司仍會儘速更換，防止破損擴大影響安全。