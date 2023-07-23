有待轉標誌牌無待轉格線 機車族頭痛要待轉還是直接轉

新竹縣議員陳凱榮接獲民眾陳情，新竹縣兩路口「兩段式左轉」標示不清，一個路口有兩段式左轉標誌牌，但地上卻沒劃設待轉區；另一個路口沒有兩段式左轉標誌牌，路面卻劃設待轉區標線，機車族行經路口時非常混亂。新竹縣交通旅遊處表示，若未有標誌牌，不強制民眾待轉。警方也表示，標誌牌和待轉區標線，兩者需同時存在才會開罰。

陳凱榮指出，縣政六路、光明九路口有兩段式左轉標誌牌，路面卻沒有劃設待轉區，讓機車無處待轉；不過縣政十三路、光明三路口，沒有兩段式左轉標誌牌，路面卻有劃設待轉區，民眾也看不懂究竟是要兩段式左轉，還是直接左轉？也因為害怕受罰，所以只好一律待轉，但這樣指示不清也讓機車族好混亂，也容易發生危險。

新竹縣交通旅遊處表示，依照設置規則、道安規則相關規定，有兩段式左轉牌面，「應」劃設待轉區，無兩段式左轉牌面但有待轉區，不強制兩段式左轉。因此縣政十三路、光明三路口無兩段式左轉標誌即不強制兩段式左轉，機車可直接左轉，或至目前劃設待轉區兩段式左轉皆可。

至於縣政六路、光明九路口有兩段式左轉標示牌，路面卻沒有劃設待轉區，初步檢視不合規定。另該路口縣政六路方向單向2車道，內側無禁行機車，且因為路型關係，初步評估不利於設置待轉區，建議再找道路權管單位竹北市公所研議拆除兩段式左轉標誌牌，並允許機車直接左轉。竹北市公所也表示，收到縣府來函，會配合主管機關辦理。

新竹縣警察局交通隊表示，機車未依標誌兩段式左轉，可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款處600元以上、1800元以下罰鍰，但警方取締違規或接獲民眾檢舉時，會檢視該路口是否有兩段式左轉標誌牌和待轉格標線，兩者需同時存在才會開罰。

因有些路口考量交通狀況等因素，新竹縣交旅處已移除機車兩段式左轉標誌，該路口即不強制機車須兩段式左轉，但考量有些民眾習慣或年長者不敢直接切入內線車道左轉，因此保留地上待轉格標線，讓民眾也可以在路口待轉。