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便衣員警扮演「追焦手」 彰化139線飆車無所遁形

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」，兩個月來，先後發生3件機車自撞車禍，造成2死5傷悲劇，這兩天適逢假日，彰化警分局除派員到肇事路段宣導外，並加強攔檢取締，更派出便衣刑警扮演「追焦手」蒐證。

彰化警分局指出，位在八卦山稜線的縣道139線，暑假期間吸引很多重機車族前來騎乘，因屬多彎道路型，機車超速或過彎操控不當，往往釀成自摔車禍事故，再撞擊路樹、護欄、墜落山坡或對向來車，造成嚴重傷亡，尤其，有追焦攝影愛好者聚集的路段，易激起重機駕駛壓車炫技，因而造成不少自撞事故發生。

其中139線在有「死亡彎道」惡名的芬園鄉大彰路5段9.1公里處，先是5月16日晚間，共乘機車的兩少年，疑因過彎操作不當自撞路樹，造成1死1傷；本月6日下午，陳姓機車騎士因過彎不慎，衝撞對向車道機車，造成3人受傷。

本月15日傍晚，20歲女子騎重機車也疑過彎不慎自摔後，人遭甩飛，撞擊路旁路樹及護欄，送醫不治。7月20日傍晚，一輛豐田86跑車行經彰化市139線虎崗路過彎時，失控自撞路樹後翻覆起火，駕駛受傷送醫。

面對139線層出不窮的死傷車禍，彰化警方強化勤務部署，統計最近1個月在139線易肇事路段取締超速違規925件、無照駕駛68件、改裝變更車體39件，另外對噪音車輛通報環保單位有45件。

不過，近日仍發生危險駕車行為，且發生多起傷亡事故，彰化警分局長張明盛說，警方在周末假日除以往的防制勤務，也編排員警扮演「追焦手」執行便衣蒐證，與現場攝影者一起「跟拍」，將危險駕車行為全都錄後，並通知人、車到案依送究辦。

彰化警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」取締違規。圖／彰化警分局提供
彰化警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」取締違規。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」取締違規。圖／彰化警分局提供
彰化警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」取締違規。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供
彰化警方派遣便衣刑警扮演「追焦手」，在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」蒐證取締危險駕駛。圖／彰化警分局提供

自撞 路樹

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