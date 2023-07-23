影／天氣熱漁船船員熱衰竭抽筋昏迷 台中海巡救援後送就醫

天氣熱，一名漁船船員昨晚在船上熱衰竭抽筋昏迷，海巡署台中海巡隊派巡防艇救援，將傷患接到巡防艇，開回台中港，再由救護車後送醫院急救。

昨晚6點27分，台中海巡隊接獲第四巡防區指揮部通報，在大甲溪外3浬一艘漁船報案說，船上一名船員抽筋昏迷，需要後送就醫，請派遣巡防艇協助。

台中海巡隊獲報後，立即調派線上PP-3512艇馳援，昨晚6點50分抵達通報海域並順利將傷患接駁至巡防艇上，巡防艇航抵台中港海巡基地碼頭，將傷患轉交台中市防風林消防隊救護車送往梧棲童綜合醫院就醫，並由其家屬陪同前往。