快訊

和解大擁抱！獲侯友宜當面道歉 韓國瑜許願盼侯下架民進黨

MLB／張育成本季第5轟出爐 砲轟3屆塞揚獎強投薛則

總統御醫的抗衰老秘訣 好的晨間習慣讓身體年輕20歲

台南安平運河驚見男浮屍 身分待追查

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區安平路運河水域，今天清晨約3點多發現一具年約40歲男浮屍，經救難人員打撈上岸，無證件、身分待查，屍體已腫脹，沒有明顯外傷。警方鑑識人員到場，由鑑識人員採集死者指紋，後續比對身分，擇期相驗釐清死因。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨3點15分接到民眾報案，位於安平區安平路運河水域有人載浮載沈，消防人員到場後下水接觸打撈上岸，一名男姓，年約40歲，已明顯死亡。

救護人員研判屍體已腫脹滲屍水明顯死亡未送醫，死者身上未攜帶可辨別身分證件，警方暫無法確認死者身份，通知鑑識人員到場，由鑑識人員採集死者指紋後續進行身份比對。

警方勤指中心聯繫殯葬業者將大體移置市立殯儀館冰櫃冷藏，警方初步調閱本月台南失蹤人口，未發現有失蹤人口符合死者特徵，黑髮、著短袖前後印有七龍珠圖案白T、愛迪達黑短褲、無刺青。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南安平運河水域出現男浮屍，消防人員打撈上岸身分待查。記者黃宣翰／翻攝
台南安平運河水域出現男浮屍，消防人員打撈上岸身分待查。記者黃宣翰／翻攝

台南 失蹤

延伸閱讀

天使輪大量漂浮貨櫃 累積已打撈上岸87只

天使輪貨櫃漂流再撈3只上岸 海巡助監控海域

新竹頭前溪驚見腫脹浮屍 距離自來水源5公里

高雄愛河今早漂女浮屍 穿白上衣黑褲身分不明

相關新聞

行人「沒靠邊走」被開罰合理嗎？ 民代：台中罰最多在這裡

台中市警方取締行人在未劃設人行道的道路不靠邊走，前年184件、去年降到25件。市議員陳俞融強調，被開罰最多的是南屯區大進...

北市老夫妻旅館雙墜樓亡 妻一路相伴罹癌夫內情催淚

台北市大安區昨天晚上傳出墜樓命案，一對老夫妻同時從旅館頂樓7樓墜落地面，民眾聽聞巨響查看，發現是「有人掉下來」報警。救護...

失業求職不順 男朝高捷美麗島站玻璃射鋼珠彈落網

高捷美麗島站大型玻璃帷幕藝術裝置，昨深夜遭人射擊鋼珠彈，一處玻璃碎成美麗窗花，緊鄰站體的新興警分局警方獲報，漏夜鑑識採證...

向銀行借千萬現金炫富 釣車手抓詐騙

詐騙集團手法不斷翻新且隨著警方打詐行事愈來愈小心，嘉義市警方接獲民眾報案遭騙數百萬元，與被害人合作佯裝要加碼投資，為取信...

廣角鏡／飛來橫禍 300萬寶馬沒了

高雄十七歲許姓少年昨天無照騎車，在九如一路欲超車時，不慎和前方兩部機車擦撞，前方機車瞬間起火燃燒，波及路邊的日產和寶馬X...

高中生上街爭路權 傷心爸聲援

由高中生發起的「下一代學生行人路權聯盟」，昨集結近千人在高雄上街遊行，訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等；5月在台南斑馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦