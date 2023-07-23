台南安平運河驚見男浮屍 身分待追查
台南市安平區安平路運河水域，今天清晨約3點多發現一具年約40歲男浮屍，經救難人員打撈上岸，無證件、身分待查，屍體已腫脹，沒有明顯外傷。警方鑑識人員到場，由鑑識人員採集死者指紋，後續比對身分，擇期相驗釐清死因。
台南市消防局救災救護中心，今天清晨3點15分接到民眾報案，位於安平區安平路運河水域有人載浮載沈，消防人員到場後下水接觸打撈上岸，一名男姓，年約40歲，已明顯死亡。
救護人員研判屍體已腫脹滲屍水明顯死亡未送醫，死者身上未攜帶可辨別身分證件，警方暫無法確認死者身份，通知鑑識人員到場，由鑑識人員採集死者指紋後續進行身份比對。
警方勤指中心聯繫殯葬業者將大體移置市立殯儀館冰櫃冷藏，警方初步調閱本月台南失蹤人口，未發現有失蹤人口符合死者特徵，黑髮、著短袖前後印有七龍珠圖案白T、愛迪達黑短褲、無刺青。
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