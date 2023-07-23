快訊

和解大擁抱！獲侯友宜當面道歉 韓國瑜許願盼侯下架民進黨

MLB／張育成本季第5轟出爐 砲轟3屆塞揚獎強投薛則

總統御醫的抗衰老秘訣 好的晨間習慣讓身體年輕20歲

行人「沒靠邊走」被開罰合理嗎？ 民代：台中罰最多在這裡

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導

台中市警方取締行人在未劃設人行道的道路不靠邊走，前年184件、去年降到25件。市議員陳俞融強調，被開罰最多的是南屯區大進街，未設置人行道，行人只能走在馬路上，認為警方取締「不靠邊走」，不合理。

桃園市有行人被車撞，結果還被開罰500元，原因是「沒有靠邊通行」，受罰行人不滿，引發熱議。

議員陳俞融指出，台中市開罰行人違規地點，細究存在不合理，以去年開罰行人數量最多的南屯區大進街為例，不但沒有人行空間，路邊也停滿汽機車，騎樓又被占用，行人除了走在馬路上，還有什麼選擇？

另一處北區大德街上，人行道騎樓不連貫，陳俞融常看到許多行人只能被迫走路上。陳俞融說，沒有人會想走在馬路上冒著被車撞的風險與車爭道，警方沒勸導或提報相關局處改善該處行人安全，只會一味開罰弱勢行人，不合理。

陳俞融說明，依照內政部營建署市區道路及附屬工程設計標準第5條「為營造都市友善安全環境，應留設人行道」，顯見人行道是道路基礎設施的一環。

陳俞融說，目前台中人行道還是不足，台中道路燙平專案達681公里，但2019到2022年完成改善及建置人行道85公里，長度差了8倍多，連市區都不一定有設置完整人行道，行人走在馬路上成家常便飯，還有被開罰的風險。

陳俞融提到，台中市不只實體人行道不足，連最簡單、成本低的標線型人行道，設置數量更逐年遞減。2021年的9處標線型人行道，到2022年剩6處，看不到市府改善人行空間的決心。

陳俞融建議市府，若興建實體人行道有困難，那就使用其他交通安全工程手段加強，如增設標線型人行道、行穿線退縮等保障行人安全，不要再讓行人無路可走，只能走馬路被開罰的荒謬情形再度發生。

台中市大進街沒有人行道，路邊停汽機車、騎樓被占用，但走在路上被開罰，議員陳俞融喊不合理。圖／Google Maps
台中市大進街沒有人行道，路邊停汽機車、騎樓被占用，但走在路上被開罰，議員陳俞融喊不合理。圖／Google Maps

人行道 台中市

延伸閱讀

中市設聲音照相執法告示牌 卻未執行挨批淪裝飾

台中放送局活化不足？ 市議員建議打造「北區文化廊道」

有國際標準路面平坦儀不用 議員質疑台中道路真燙平？

台中工地天降鋼筋 議員籲莫忘中捷事故主動稽查

相關新聞

行人「沒靠邊走」被開罰合理嗎？ 民代：台中罰最多在這裡

台中市警方取締行人在未劃設人行道的道路不靠邊走，前年184件、去年降到25件。市議員陳俞融強調，被開罰最多的是南屯區大進...

北市老夫妻旅館雙墜樓亡 妻一路相伴罹癌夫內情催淚

台北市大安區昨天晚上傳出墜樓命案，一對老夫妻同時從旅館頂樓7樓墜落地面，民眾聽聞巨響查看，發現是「有人掉下來」報警。救護...

失業求職不順 男朝高捷美麗島站玻璃射鋼珠彈落網

高捷美麗島站大型玻璃帷幕藝術裝置，昨深夜遭人射擊鋼珠彈，一處玻璃碎成美麗窗花，緊鄰站體的新興警分局警方獲報，漏夜鑑識採證...

向銀行借千萬現金炫富 釣車手抓詐騙

詐騙集團手法不斷翻新且隨著警方打詐行事愈來愈小心，嘉義市警方接獲民眾報案遭騙數百萬元，與被害人合作佯裝要加碼投資，為取信...

廣角鏡／飛來橫禍 300萬寶馬沒了

高雄十七歲許姓少年昨天無照騎車，在九如一路欲超車時，不慎和前方兩部機車擦撞，前方機車瞬間起火燃燒，波及路邊的日產和寶馬X...

高中生上街爭路權 傷心爸聲援

由高中生發起的「下一代學生行人路權聯盟」，昨集結近千人在高雄上街遊行，訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等；5月在台南斑馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦