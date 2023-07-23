行人「沒靠邊走」被開罰合理嗎？ 民代：台中罰最多在這裡

台中市警方取締行人在未劃設人行道的道路不靠邊走，前年184件、去年降到25件。市議員陳俞融強調，被開罰最多的是南屯區大進街，未設置人行道，行人只能走在馬路上，認為警方取締「不靠邊走」，不合理。

桃園市有行人被車撞，結果還被開罰500元，原因是「沒有靠邊通行」，受罰行人不滿，引發熱議。

議員陳俞融指出，台中市開罰行人違規地點，細究存在不合理，以去年開罰行人數量最多的南屯區大進街為例，不但沒有人行空間，路邊也停滿汽機車，騎樓又被占用，行人除了走在馬路上，還有什麼選擇？

另一處北區大德街上，人行道騎樓不連貫，陳俞融常看到許多行人只能被迫走路上。陳俞融說，沒有人會想走在馬路上冒著被車撞的風險與車爭道，警方沒勸導或提報相關局處改善該處行人安全，只會一味開罰弱勢行人，不合理。

陳俞融說明，依照內政部營建署市區道路及附屬工程設計標準第5條「為營造都市友善安全環境，應留設人行道」，顯見人行道是道路基礎設施的一環。

陳俞融說，目前台中人行道還是不足，台中道路燙平專案達681公里，但2019到2022年完成改善及建置人行道85公里，長度差了8倍多，連市區都不一定有設置完整人行道，行人走在馬路上成家常便飯，還有被開罰的風險。

陳俞融提到，台中市不只實體人行道不足，連最簡單、成本低的標線型人行道，設置數量更逐年遞減。2021年的9處標線型人行道，到2022年剩6處，看不到市府改善人行空間的決心。