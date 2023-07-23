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北市老夫妻旅館雙墜樓亡 妻一路相伴罹癌夫內情催淚

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區昨天晚上傳出墜樓命案，一對老夫妻同時從旅館頂樓7樓墜落地面，民眾聽聞巨響查看，發現是「有人掉下來」報警。救護人員趕抵，緊急協助傷者送醫，2人均因傷勢過重不治；警方勘查現場排除他殺，在老夫妻長年居住的旅館房內發現遺書，已聯繫上死者家屬並報請檢察官相驗釐清死因。

大安警方昨天晚上10點多獲報，民眾稱「有人墜落人行道」趕抵，發現是一對老夫妻墜樓，2人均無生命跡象緊急送醫，因嚴重出血，搶救不到半小時雙雙不治。

警方現場拉起封鎖線，得知死者身分是葉姓老翁（70歲）和鄒姓婦人（68歲），雙方是夫妻關係，查出2人是住在大安區旅館，經調閱監視器畫面發現，2人昨天晚上10點43分走出旅館房間後直上頂樓，10分鐘內一同從7樓高處墜落。

警方勘查現場，沒有外力介入跡象排除他殺，在死者居住的旅館房間內發現遺書，內容多感謝親友過去的幫助；警方事後聯繫上死者家屬，並依規定報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，死者2人住在該間旅館逾一年，葉姓老翁生前患有癌症，疑因久病厭世墜樓，而老婆疑似因此選擇一同墜下。

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台北市大安區昨天晚上10點多發生墜樓命案，一對老夫妻同時從頂樓7樓墜下，當場沒了生命跡象，送醫雙亡。記者翁至成／翻攝
台北市大安區昨天晚上10點多發生墜樓命案，一對老夫妻同時從頂樓7樓墜下，當場沒了生命跡象，送醫雙亡。記者翁至成／翻攝

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