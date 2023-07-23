失業求職不順 男朝高捷美麗島站玻璃射鋼珠彈落網

高捷美麗島站大型玻璃帷幕藝術裝置，昨深夜遭人射擊鋼珠彈，一處玻璃碎成美麗窗花，緊鄰站體的新興警分局警方獲報，漏夜鑑識採證，根據射擊方向，循線在百公尺外的9樓飯店逮獲犯案的吳姓男子，吳聲稱失業求職不順，發洩情緒所致。

緊鄰高捷美麗島站的新興分局警方，昨深夜10時50分許，接獲報案，指美麗島站3號出口玻璃帷幕遮罩有破裂情事，疑遭人惡意射擊。

警方到場，發現玻璃帷幕下方其中一處玻璃碎裂成蜘蛛網狀，於是派員漏夜採證，並在地上發現數顆鋼珠BB彈，由於玻璃幾乎遭射穿，鋼珠彈有一定傷人程度，所幸當時無人遭波及受傷。

警方組專案小組追查，現場經鑑識人員採證後，警方研判射擊鋼珠彈的方向來自美麗島站的對面大樓，今晨0時40分許，循線於該大樓9樓查獲涉案的吳姓男子（33歲），並起出做案用的BB槍。