向銀行借千萬現金炫富 釣車手抓詐騙

詐騙集團手法不斷翻新且隨著警方打詐行事愈來愈小心，嘉義市警方接獲民眾報案遭騙數百萬元，與被害人合作佯裝要加碼投資，為取信詐騙集團，警方向銀行借來千萬元成綑現金裝箱炫富，詐騙集團果然見獵心喜派車手取款，被警方順利逮獲，再溯源查獲多名集團成員擴大偵辦中。

嘉義市有名黃姓民眾遇到投資詐騙，他在網路加入投資理財LINE群組並下載股票投資軟體，同時結識投資顧問公司的美女助理，面對美女早晚不時噓寒問暖的關懷攻勢，最終把持不住，聽信詐術購買虛擬貨幣投資股票，前後依指示持續面交數百萬元，直到黃男想將兌現獲利資金時，詐騙集團要求支付手續費，他才驚覺遭到詐騙。

黃男向嘉義市第二分局報案時，仍然心有不甘，警方見詐騙集團持續在LINE上洗腦被害人，於是順水推舟，與黃男一同合作佯裝要加碼投資，詐騙集團小心翼翼要求回傳現金照片才願意接受加碼；警方向銀行商借千萬現金，千元大鈔成綑放在行李箱「炫富」照片上傳以取信對方，果然詐騙集團受不了誘惑，派出車手取款，被埋伏的警員順利逮捕，再循線查獲成員持續偵辦中。

詐欺集團先假冒財經名人刊登廣告，廣邀學員進入詐騙投資群組內，群組堪稱是角色扮演大集合，不僅有成員冒充股票分析專家分享財經資訊，用每天視訊上課，讓民眾信以為真，也有「暗樁」分享自己跟著老師投資大賺一筆，或是美女助理噓寒問暖提供飆股訊息，詐騙集團還會利用假投資網站或APP虛構獲利數字來取信民眾，讓被害人從一開始的霧裡看花到深信不疑，可說是無所不用其極。