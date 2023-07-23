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向銀行借千萬現金炫富 釣車手抓詐騙

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

詐騙集團手法不斷翻新且隨著警方打詐行事愈來愈小心，嘉義市警方接獲民眾報案遭騙數百萬元，與被害人合作佯裝要加碼投資，為取信詐騙集團，警方向銀行借來千萬元成綑現金裝箱炫富，詐騙集團果然見獵心喜派車手取款，被警方順利逮獲，再溯源查獲多名集團成員擴大偵辦中。

嘉義市有名黃姓民眾遇到投資詐騙，他在網路加入投資理財LINE群組並下載股票投資軟體，同時結識投資顧問公司的美女助理，面對美女早晚不時噓寒問暖的關懷攻勢，最終把持不住，聽信詐術購買虛擬貨幣投資股票，前後依指示持續面交數百萬元，直到黃男想將兌現獲利資金時，詐騙集團要求支付手續費，他才驚覺遭到詐騙。

黃男向嘉義市第二分局報案時，仍然心有不甘，警方見詐騙集團持續在LINE上洗腦被害人，於是順水推舟，與黃男一同合作佯裝要加碼投資，詐騙集團小心翼翼要求回傳現金照片才願意接受加碼；警方向銀行商借千萬現金，千元大鈔成綑放在行李箱「炫富」照片上傳以取信對方，果然詐騙集團受不了誘惑，派出車手取款，被埋伏的警員順利逮捕，再循線查獲成員持續偵辦中。

詐欺集團先假冒財經名人刊登廣告，廣邀學員進入詐騙投資群組內，群組堪稱是角色扮演大集合，不僅有成員冒充股票分析專家分享財經資訊，用每天視訊上課，讓民眾信以為真，也有「暗樁」分享自己跟著老師投資大賺一筆，或是美女助理噓寒問暖提供飆股訊息，詐騙集團還會利用假投資網站或APP虛構獲利數字來取信民眾，讓被害人從一開始的霧裡看花到深信不疑，可說是無所不用其極。

二分局表示，分局今年上半年查獲到案的車手已達138名，被害詐欺案類仍以假投資詐騙為主，且車手佯裝的身分可說是花樣百出，舉凡虛擬貨幣廠商、外派專員、公司經理、投顧專員、法務助理、檢察官或警察等。警方呼籲，網路詐騙陷阱多，民眾在投資前務必多方查證，切勿聽信片面之詞或僅因有財經名人出現在廣告中便深信不疑，而使財產遭受詐騙損失。

警方向銀行借來成綑千萬元現金炫富，誘惑詐騙集團。圖／嘉義市警局提供
警方向銀行借來成綑千萬元現金炫富，誘惑詐騙集團。圖／嘉義市警局提供
警方與被害人合作，將千萬元現金照片上傳，詐騙集團果然受不了誘惑互約時間取款。圖／嘉義市警局提供
警方與被害人合作，將千萬元現金照片上傳，詐騙集團果然受不了誘惑互約時間取款。圖／嘉義市警局提供
警方逮獲車手，溯源查獲多名集團成員擴大偵辦中。圖／嘉義市警局提供
警方逮獲車手，溯源查獲多名集團成員擴大偵辦中。圖／嘉義市警局提供
警方在被害人合作下，將千萬元現金裝箱，誘惑詐騙集團。圖／嘉義市警局提供
警方在被害人合作下，將千萬元現金裝箱，誘惑詐騙集團。圖／嘉義市警局提供

詐騙集團 車手 嘉義

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