快訊

談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

獨 ／57歲陸婦過更年期仍想求子 跨海金門「做人」成功

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道路孔蓋坑洞害人摔骨折 台電、桃市府互踢皮球不認帳

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名張姓男子2019年5月騎車載著伍姓女子行經中壢區民族路，途中被台電線路孔蓋周邊坑洞絆倒，2人均有骨折、挫傷，醫療費加起來超過20萬元，但向台電桃園營運處和管養道路的桃園市政府養工處求償，2個部門機構互踢皮球，都指事故是對方責任，最後只好打民事訴訟，官司纏訟4年，才獲桃園地院判賠。全案可上訴。

張、伍2人興訟指出，當時是因為台電公司線路孔蓋周邊有巨大坑洞，導致機車輪胎深陷坑洞傾倒，張男因此受有左肘近端尺骨鷹嘴突骨折和四肢、臉部擦挫傷，伍女傷勢較重，有左腕遠端尺骨及橈骨粉碎性骨折、左側身體多處擦挫傷等情。

案發後，張男為了治療花了75008元，連同醫療交通費、醫療用品、工作損失和精神撫慰金，總共求償99萬餘元，而伍女醫療費則花了13萬餘元，連同其他費用和精神撫慰金共求償147萬餘元，但台電與桃園市養工處互踢皮球，法院審理時仍互相指責是對方責任。

審理時，台電否認張、伍2人傷害與路面坑洞無因果關係，即便有關係，負責道路路面養護的是養工處，強調營運處半年巡視一次均無異狀，收到異狀通知後也有盡快安排修復，但修復當天天候不佳無法施工，責任並不在他們身上。

養工處則稱張、伍2人未舉證是固是孔蓋周邊坑洞造成，縱使2人說法屬實，依照公路法規定，孔蓋周邊凹陷情形經養工處暫時修復及通知台電改善後，修補責任即由台電接手，損害應由台電負責。

法院調查，公共設施因設置或管理有欠缺，導致人民生命、身體或財產受損害時，國家應負損害賠償責任。養工處具該中壢區民族路的管養責任，未及時修補又無設置警告標誌，足有管理缺失。而發生意外的孔蓋是台電所有，其於事故發生7天前已接獲坑洞情勢，卻未於7天內完成修復，又未設置警告標誌，也有疏失。

法院認為，台電與桃園養工處都有責任賠償張、伍2人損失，但2人求償費用有部分稍嫌過高，應予酌減，最後判台電與養工處須賠張男40萬6054元、伍女90萬2元。全案可上訴。

桃園一名張姓男子與伍姓女子因機車被台電線路孔蓋周邊坑洞絆倒骨折，醫療費加起來超過20萬元，但向台電桃園營運處和管養道路的桃園市政府養工處求償，2個部門互踢皮球不願負責。示意圖／Ingimage
桃園一名張姓男子與伍姓女子因機車被台電線路孔蓋周邊坑洞絆倒骨折，醫療費加起來超過20萬元，但向台電桃園營運處和管養道路的桃園市政府養工處求償，2個部門互踢皮球不願負責。示意圖／Ingimage

台電 桃園

延伸閱讀

中職／慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

供電危機？台中天然氣接收站故障 台電緊急調度用電

台中天然氣接收站安全儀控故障 王美花：中油今到台中廠區全廠檢修

台電光電儲能奪2023台灣永續行動金獎 成果世貿一館今開展 台電冰棒等你來吃

相關新聞

高中生上街爭路權 傷心爸聲援

由高中生發起的「下一代學生行人路權聯盟」，昨集結近千人在高雄上街遊行，訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等；5月在台南斑馬...

道路孔蓋坑洞害人摔骨折 台電、桃市府互踢皮球不認帳

桃園一名張姓男子2019年5月騎車載著伍姓女子行經中壢區民族路，途中被台電線路孔蓋周邊坑洞絆倒，2人均有骨折、挫傷，醫療...

廣角鏡／飛來橫禍 300萬寶馬沒了

高雄十七歲許姓少年昨天無照騎車，在九如一路欲超車時，不慎和前方兩部機車擦撞，前方機車瞬間起火燃燒，波及路邊的日產和寶馬X...

7人溯溪團迷路老梅瀑布山區受困 尋獲1男送醫

一群朋友7名男女組成溯溪團，今天上午到新北市石門區尖山湖一帶溯溪，到晚下午3點多走失，在山路中迷途報案求救。消防人員上山...

影／高雄遊行爭路權 台南車禍女童父拿遺物哭喊：要完成女兒使命

由高中生發起的「下一代學生行人路權聯盟」，今天下午在高雄市文化中心，集結近千人舉辦行人路權遊行，訴求要「以人為本」作道路...

又傳醫療暴力！酒醉男闖金門醫院 急診室探病被攔竟動粗

金門又驚傳醫療暴力！昨天深夜10點多，一名王姓男子酒醉後想到急診室探望住院的家人，竟大鬧急診室，不但打了警衛一拳，還踢了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦