道路孔蓋坑洞害人摔骨折 台電、桃市府互踢皮球不認帳

桃園一名張姓男子2019年5月騎車載著伍姓女子行經中壢區民族路，途中被台電線路孔蓋周邊坑洞絆倒，2人均有骨折、挫傷，醫療費加起來超過20萬元，但向台電桃園營運處和管養道路的桃園市政府養工處求償，2個部門機構互踢皮球，都指事故是對方責任，最後只好打民事訴訟，官司纏訟4年，才獲桃園地院判賠。全案可上訴。

張、伍2人興訟指出，當時是因為台電公司線路孔蓋周邊有巨大坑洞，導致機車輪胎深陷坑洞傾倒，張男因此受有左肘近端尺骨鷹嘴突骨折和四肢、臉部擦挫傷，伍女傷勢較重，有左腕遠端尺骨及橈骨粉碎性骨折、左側身體多處擦挫傷等情。

案發後，張男為了治療花了75008元，連同醫療交通費、醫療用品、工作損失和精神撫慰金，總共求償99萬餘元，而伍女醫療費則花了13萬餘元，連同其他費用和精神撫慰金共求償147萬餘元，但台電與桃園市養工處互踢皮球，法院審理時仍互相指責是對方責任。

審理時，台電否認張、伍2人傷害與路面坑洞無因果關係，即便有關係，負責道路路面養護的是養工處，強調營運處半年巡視一次均無異狀，收到異狀通知後也有盡快安排修復，但修復當天天候不佳無法施工，責任並不在他們身上。

養工處則稱張、伍2人未舉證是固是孔蓋周邊坑洞造成，縱使2人說法屬實，依照公路法規定，孔蓋周邊凹陷情形經養工處暫時修復及通知台電改善後，修補責任即由台電接手，損害應由台電負責。

法院調查，公共設施因設置或管理有欠缺，導致人民生命、身體或財產受損害時，國家應負損害賠償責任。養工處具該中壢區民族路的管養責任，未及時修補又無設置警告標誌，足有管理缺失。而發生意外的孔蓋是台電所有，其於事故發生7天前已接獲坑洞情勢，卻未於7天內完成修復，又未設置警告標誌，也有疏失。