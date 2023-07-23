高中生上街爭路權 傷心爸聲援

台南車禍受害女童余父聲援遊行活動，手拿女兒生前所揹包包，呼籲政府提出交通改革。記者任義宇／攝影 由高中生發起的「下一代學生行人路權聯盟」，昨集結近千人在高雄上街遊行，訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等；5月在台南斑馬線上遭撞死的2歲余姓女童父親，拿著女兒遺物到場聲援，他指雖然很難過但不能逃避，要完成女兒在天上的使命，督促政府進行道路改革。高雄市交通局副局長黃榮輝回應，市府已擴大預算規模，營造友善行人環境。

交通部長王國材表示，行人路權活動和交通部目標一致，正從工程、教育、監理、執法進行改革，許多工程需要地方貫徹落實，交通部也持續補助地方共同努力。

遊行的總召之一、道明中學學生游立維表示，台灣道路規畫都以汽車角度思考，但下了車，每個人都是行人，希望透過遊行喚起民眾重視行人路權。遊行共同發起人、高師大附中學生王晉謙說，學生是糟糕道路設計下的最大受害者，只能靠雙腿走路或騎自行車，常面臨嚴重交通事故，這次要為所有行人發聲。

手拿愛女遺物的余父哽咽地說，這是女兒最愛的包包，事發當天包包濺滿血跡，這次帶來遊行就是要告訴大家，他雖非常難過但沒有逃避，要督促政府改革，檢討行人道路設計不良，落實人本交通，現場響起陣陣「加油」聲為他打氣。

黃榮輝說，聽到路權團體訴求，市府今年增加10.6億元改善行人用路環境，也向中央建議檢討現行考照、換照制度，要與民間合作軟硬兼施，達交通零死亡願景。

在執法方面，北市警5月起執行路口不停讓行人取締專案，統計5月1日至7月21日止，取締「行人違規」9488件，比「車輛不停讓行人」9351件還多，行人違規態樣以闖紅燈最多，其次是未依規定穿越馬路，只要是100公尺內有行穿線未走，直接穿越馬路就是違規。

國民黨議員應曉薇指出，統計今年和去年3到6月，未禮讓行人交通事故件數不減反增，仍有改進的空間，警方應該在事故發生熱點加強取締。