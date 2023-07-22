又傳醫療暴力！酒醉男闖金門醫院 急診室探病被攔竟動粗

金門又驚傳醫療暴力！昨天深夜10點多，一名王姓男子酒醉後想到急診室探望住院的家人，竟大鬧急診室，不但打了警衛一拳，還踢了來勸說的護士一腳，兩人昨晚都已完成驗傷，醫院也趕緊通報警方，受傷的護士在今天下午已前往金湖分局報案提告，後續將由警方偵辦中。

金門醫院表示，昨天深夜10點多，一身酒氣的王姓男子來到急診室，表示要探望在急診室就醫的家人，但因為金門醫院規定陪病者只能有一位，王姓男子想探病，卻被警衛擋在門口，隨即情緒失控開始大罵，質問為什麼不可以探病，警衛在三勸阻，卻冷不防遭王姓男子打了一拳。

聽到動靜的護士聞訊，也趕緊過來關切，並勸說王姓男子，但男子不聽勸，反而越來越激動，隨即在推擠中又踢了護士一腳，原本寂靜的急診室因雙方聲音越來越大而顯得吵鬧，王姓男子的家人聽到聲因，趕緊出來制止他，並催促他回家休息。

警衛通知值安室，隨即又通報警方到場，但王姓男子已離去，警方在簡單詢問並調閱相關影像後，就請警衛與護士隔天到警局報案。

據了解，該名受到驚嚇的護士與保全昨晚都已完成驗傷，並在今天下午也到金湖分局提告，警方將會再約談相關人員進一步釐清事發經過，目前偵查不公開。

金門醫院副院長陳根雄表示，「急診暴力零容忍」，維護急診室人員工作安全，一直是院方的目標，這不僅是為保障一線醫護人員的安全，也保護就診民眾安全。

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