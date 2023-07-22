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三芝女連3天音訊全無…新北消防破門 見她倒浴室門口亡
姚姓女子親友連續3天聯繫不上她，焦急向轄區警、消求援。新北市消防局獲報派員趕抵姚女三芝住處，經破門入內查看，赫見姚女倒臥在浴室門口，檢視她已明顯死亡。警方勘驗現場沒有打鬥跡象，姚女身上沒有穿刺性傷口，排除有他殺嫌疑，至於死因待查。
據了解，姚姓女子（58歲）未婚有腎臟方面疾病，因身體不好無法工作，獨居在姚女姊姊在新北市三芝區淡金路2段87巷所購的一間套房休養。近3天來姚女的朋友聯繫不上她，深怕她有事趕緊向姚女胞姊求助。
今天下午3時20分左右，姚女3名好友夥同姚女胞姊向警、消求援協助，經消防員破門入內查看，赫見姚女倒臥在浴室門口，檢視姚女已明顯死亡無需送醫。警方立即圍起封鎖線採證，初步勘驗現場沒有打鬥、破壞跡象，姚女身上沒有穿刺性傷口，排除有他殺嫌疑，目前家屬沒有疑義，至於確切死因仍待警方調查釐清。
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