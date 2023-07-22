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新北高灘處保全員陳屍計程車 三重警介入調查釐清死因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市高灘處一名委外保全員楊男，今天上午被發現陳屍在三重區重新橋下一輛計程車內。警方獲報拉起封鎖線採證，現場沒有外力介入跡象，楊男身體沒有穿刺性傷口，初步排除有他殺嫌疑，確切死亡原因，警方在調查釐清。

據了解，楊姓男子（61歲）原本是一名計程車司機，10年前轉職從事保全工作，近年來他從桃園調往新北市重新橋下，負責新北高灘處保全督導巡護工作。今天上午9時許，楊男未依時間上班，楊男同事四處找尋，在重新橋下一輛計程車內發現楊男將駕駛座椅放倒，人平躺在駕駛座上。

同事敲窗呼叫，但楊男都沒反應，趕緊通報新北市消防局派員前來協助，救護人員獲報派員趕抵敲破車窗，打開車門檢視楊男已明顯死亡。警方獲報到場拉起封鎖線採證，現場沒有外力介入跡象，楊男身體沒有穿刺性傷口，初步排除有他殺嫌疑，旋即通知家屬到場指認。

楊男妻子向警指稱，夫婿楊男有高血壓病史，家住桃園的他，平常在新北市三重區重新橋下擔任高灘處委外保全督導巡護，並蝸居在其計程車內，每隔兩三天會返回桃園家中一次，這個月20日才回家過，不料今天卻傳出噩耗。至於楊男死因為何？警方還在調查釐清。

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楊姓男子被人發現陳屍在新北市重新橋下一輛計程車內，警方到場採證排除他殺。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子被人發現陳屍在新北市重新橋下一輛計程車內，警方到場採證排除他殺。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子被人發現陳屍在新北市重新橋下一輛計程車內，警方到場採證排除他殺。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子被人發現陳屍在新北市重新橋下一輛計程車內，警方到場採證排除他殺。記者曾伯愷／翻攝

計程車 保全 新北

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