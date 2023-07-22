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山賊盜採保安林血桐、山黃麻 法院判1年6月、罰款要6倍奉還

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄溫姓男子夥同3名友人，連兩天持鏈鋸砍伐旗山保安林內的山黃麻7棵、血桐2棵，過程中碰上程姓生態解說員，竟誆稱因樹倒阻礙交通，徵得六龜區長同意下伐木處理路障，之後將逕自木頭載離藏匿，經檢警偵查起訴，橋頭地院依森林法判溫男1年6月有期徒刑，並處以6倍盜伐木市價，罰款2萬餘元。

判決書指出，温男明知依法不得任意盜伐林班地上樹木，竟為私利破壞生態，面對檢警詢問，矢口否認犯行，謊稱僅至承租地看竹筍生長情況，中途見樹倒阻礙交通，才找友人協助鋸木，經生態員勸阻作罷，將樹木移至路邊後離去。

不過，屏東林管處科員李杰炫於審理時打臉溫男，李表示，4月3日即有生態員發現林班地多棵樹木遭人砍伐，並通知他前往查看，當時切口有新鋸過的痕跡，並分泌出汁液，多數樹幹已被人運走，只剩樹梢殘枝及樹頭，遭人遺留在地。

李杰炫經民眾指證，溫友人開貨車是從87林班地離開，但李杰炫在溫友人家中貨車上，竟發現載著一批新鮮剛砍伐過的山黃麻，每段被切割的長度，正好與第55林地被盜伐的山黃麻雷同，反而不是87林班地的山黃麻。

另程姓生態員指出，平時生態員每周3人一組會不定期上保安林巡邏監測2至3回，4月4日當天發現引擎聲作響，近看發現是溫等人伐木，就像前一天群組中夥伴拍攝的盜伐場景，並告知是區長交代砍樹。

但時任區長的宋貴龍澄清，根本不認識溫等人，且林班地樹倒須經林務局會勘，且須經書面申請，區公所根本無權責請人伐木，此外，溫表示，欲看承租地竹筍生長，遇上道路受阻，實際上，尚有他路可行，無須大費周章請人伐木。

另黃姓木材行老闆指出，溫友人在4月3日至同年5月17日間，曾陸續載運山黃麻、龍眼、荔枝、芒果及相思木等雜木販售，木材來源不明，而山黃麻段木位置、大小與保安林失竊樹木砍伐手法雷同，且經警訊，溫同夥一人坦言犯行。

橋頭地院周一審理溫男盜採山木案，依森林法結夥二人以上竊取森林主、副產物罪，處以有期徒刑1年6月，並根據屏東林管處提出森林主副產物被害價格查定書，併科贓額6倍罰金22296元。

高雄旗山事業區第55林班地遭人盜伐山黃麻的樹頭殘材。圖／屏東林管處提供
高雄旗山事業區第55林班地遭人盜伐山黃麻的樹頭殘材。圖／屏東林管處提供
高雄旗山事業區第55林班地遭人盜伐山黃麻的樹頭殘材。圖／屏東林管處提供
高雄旗山事業區第55林班地遭人盜伐山黃麻的樹頭殘材。圖／屏東林管處提供
高雄旗山事業區第55林班地遭人盜伐山黃麻，地面殘留枝梢殘材及裁切樹幹留下的木屑。圖／屏東林管處提供
高雄旗山事業區第55林班地遭人盜伐山黃麻，地面殘留枝梢殘材及裁切樹幹留下的木屑。圖／屏東林管處提供

屏東

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